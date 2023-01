VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Extrémne teplo končí, zima však nebude

SOBOTA 7. 1. 2023

Polooblačno až oblačno a miestami prehánky alebo slabý dážď.

Minimálna teplota: 5° až -3°C

Maximálna teplota: 2° až 7°C

JV vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 8. 1. 2023

Oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo občasný dážď.

Minimálna teplota: 4° až -2°C

Maximálna teplota: 5° až 11°C

Z vietor 2 až 5 m/s



PONDELOK 9. 1. 2023

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach dážď.

Minimálna teplota: 8° až 1°C

Maximálna teplota: 3° až 9°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 10. 1. 2023

Oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo slabý dážď. Od 800 metrov zrážky snehové.

Minimálna teplota: 5° až -1°C

Maximálna teplota: 2° až 8°C

Z vietor 1 až 5 m/s



STREDA 11. 1. 2023

Premenlivá oblačnosť a miestami snehové prehánky.

Minimálna teplota: 2° až -5°C

Maximálna teplota: 1° až 6°C

JZ vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 12. 1. 2023

Oblačno a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 3° až 0°C

Maximálna teplota: 2° až 6°C

S vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 13. 1. 2023

Polooblačno až zamračené a miestami dážď.

Minimálna teplota: 1° až 0°C

Maximálna teplota: 3° až 9°C

S vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk

Bratislava 6. januára (Teraz.sk) – Prelom rokov pripomína skôr jar, než skutočnú zimu. Príkladom bola silvestrovská noc, keď okolo 2. a 3. rannej hodiny vystúpila v Tatranskej Polianke teplota vzduchu nad 15 stupňov Celzia. Pritom geograficky len kúsok od Tatranskej Polianky – v Červenom Kláštore – klesla teplota vzduchu na – 1,5 stupňa Celzia. Mráz pritom zaznamenali dokopy len tri meteorologické stanice. Rovnako teplé počasie priniesol aj štvrtok 5. januára, keď na mnohých miestach Slovenska vystúpila teplota vzduchu nad 10 C.povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).Len pre porovnanie, v Českej republike na niektorých miestach namerali počas Silvestra teploty 16 až 18 stupňov – konkrétne v Prahe to bolo rekordných 18,2 stupňa.Príčinou tohto počasia sú podľa Faška mimoriadne aktívne a hlboké tlakové níže nad Atlantickým oceánom. Niektoré z nich majú v strede tlak nižší, než 950 hektopascalov.vysvetlil Pavel Faško.Podobný charakter počasia zotrvá aj naďalej, no už bez vpádov extrémne teplého vzduchu.doplnil Pavel Faško s tým, že súčasné teplo nielenže kazí náladu milovníkom zimných športov, ale negatívne ovplyvňuje tiež prírodu. Škodí živočíchom, no najmä rastlinám, ktoré začnú rýchlo klíčiť a neskôr ich môžu poškodiť mrazy v prípade, že sa zima predsa len vráti.