VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Kde všade môže napadať sneh?

SOBOTA 14. 12. 2024

Oblačno až zamračené a na juhu stredného a východného Slovenska možnosť snehových prehánok.

Minimálna teplota: -9 °C až -1 °C

Maximálna teplota: -4 °C až 2 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



NEDEĽA 15. 12. 2024

Oblačno až zamračené a na mnohých miestach sneženie. V nižších polohách dážď so snehom alebo dážď.

Minimálna teplota: -7 °C až 1 °C

Maximálna teplota: -2 °C až 4 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



PONDELOK 16. 12. 2024

Oblačno až zamračené a na mnohých miestach sneženie, ktoré sa zmení na dážď.

Minimálna teplota: -6 °C až 1 °C

Maximálna teplota: 1 °C až 7 °C

Z vietor až 15 až 30 km/h



UTOROK 17. 12. 2024

Oblačno až zamračené a na severe a východe miestami prehánky alebo občasný dážď.

Minimálna teplota: 2 °C až 9 °C

Maximálna teplota: 3 °C až 10 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



STREDA 18. 12. 2024

Polooblačno až oblačno a na severe ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: -1 °C až 4 °C

Maximálna teplota: 3 °C až 9 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



ŠTVRTOK 19. 12. 2024

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: -1 °C až 6 °C

Maximálna teplota: 2 °C až 9 °C

JV vietor až 10 až 25 km/h



PIATOK 20. 12. 2024

Oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď.

Minimálna teplota: -1 °C až 6 °C

Maximálna teplota: 1 °C až 7 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 13. decembra (Teraz.sk) - Aj keď už niektoré časti Slovenska zažili aspoň trochu decembrovej romantiky, na nástup ozajstnej zimy ešte stále čakáme. Navyše predpovedné modely na ďalšie dni veštia prílev teplejšieho vzduchu od oceánu. Otázkou je, ako dlho bude táto poveternostná situácia trvať.povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Ako dodal, situácia sa v budúcom týždni postupne zmení. Tlakovú výš nad Britskými ostrovmi vystrieda azorská tlaková výš, ktorej stred by sa mal postupne premiestniť nad Francúzsko. Medzi jej severným okrajom a tlakovou nížou so stredom na Škandináviou by mal zosilnieť prílev teplejšieho vzduchu od západu.Maximálne teploty by mali na juhozápadnom Slovensku vystúpiť v budúcom týždni až na 10 °C. Teplejšie západné prúdenie by malo potom prevládať počas celého budúceho týždňa. Počasie by malo byť síce teplejšie ako v uplynulom týždni, no zároveň aj veternejšie.uviedol klimatológ.vysvetlil odborník.Podľa jeho slov je aktuálne takýto vývoj menej pravdepodobný, no predpoveď počasia na dlhšiu dobu ako 10 dní je veľmi neistá, a teda sa môže priebežne meniť. Na presnejšiu prognózu ohľadom Vianoc teda treba ešte vyčkať.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU