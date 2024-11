VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Viete už, aká bude tohtoročná zima?

SOBOTA 30. 11. 2024

Oblačno až zamračené a výnimočne prehánky.

Minimálna teplota: -4 °C až 2 °C

Maximálna teplota: 1 °C až 7 °C

S vietor až 10 až 25 km/h



NEDEĽA 1. 12. 2024

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: -3 °C až 2 °C

Maximálna teplota: 2 °C až 7 °C

V vietor až 10 až 25 km/h



PONDELOK 2. 12. 2024

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: -6 °C až 3 °C

Maximálna teplota: 3 °C až 8 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



UTOROK 3. 12. 2024

Polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: -7 °C až 1 °C

Maximálna teplota: 2 °C až 8 °C

Polooblačno až oblačno.



STREDA 4. 12. 2024

Oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď, ktorý bude postupne prechádzať do sneženia.

Minimálna teplota: -4 °C až 2 °C

Maximálna teplota: -1 °C až 5 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



ŠTVRTOK 5. 12. 2024

Premenlivá oblačnosť a miestami snehové prehánky.

Minimálna teplota: -6 °C až 0 °C

Maximálna teplota: -3 °C až 4 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



PIATOK 6. 12. 2024

Zamračené.

Minimálna teplota: -4 °C

Maximálna teplota: 6 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 29. novembra (Teraz.sk) - V nedeľu 1. decembra sa začína meteorologická zima. Zatiaľ tomu zodpovedá iba počasie vo vyšších horských polohách. Sneh sa prechodne objavil aj v nížinách, no oteplenie ho postupne rozpustilo.povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Ako dodal, po zadnej strane tlakovej níže so stredom nad Poľskom k nám vo štvrtok prenikol chladnejší vzduch a sneh sa do stredných polôh opäť vrátil. V nížinách však boli zrážky vo forme dažďa a ochladenie bolo len mierne.Celkovo sa však november zaradí k mesiacom, ktoré sú chladnejšie oproti dlhodobému priemeru – a vyskytujú sa čoraz zriedkavejšie.vysvetlil Matejovič.Podľa jeho slov sa v minulosti objavili prípady, keď sa výdatné sneženie na konci novembra vyskytlo aj v nížinách juhozápadného Slovenska. Naposledy sa taká situácia vyskytla pred siedmimi rokmi.doplnil odborník.Na základe prognostických modelov by v budúcom týždni malo prevládať premenlivé počasie, pričom striedavo by k nám mal prúdiť od západu, resp. severozápadu, teplejší a chladnejší vzduch. Sneženie by sa však malo vyskytovať prevažne od stredných horských polôh, no nejaká snehová vločka sa môže prechodne objaviť aj v nižších polohách.uviedol klimatológ Pavel Matejovič.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU