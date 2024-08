VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 9. augusta

Prehľad športových aktualít TASR v piatok 9. augusta



07.30 PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2024 Paríž - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA



7.30 diaľkové plávanie



muži 10 km



10.00 stolný tenis



muži družstvá



o 3. miesto:



10.00 Francúzsko - Japonsko



finále:



15.00 Čina - Švédsko



12.35 športové lezenie



muži boulder & lead



12.50 rýchlostná kanoistika



A-finále



12.50 ženy C2 500 m



13.10 ženy K2 500 m



13.30 muži K2 500 m



13.50 muži C1 1000 m



14.00 pozemný hokej ženy



zápas o 3. miesto:



14.00 Argentína - Belgicko



finále:



20.00 Holandsko - Čína



14.30 moderná gymnastika



finále viacboja jednotlivkýň



15.00 futbal ženy



zápas o 3. miesto:



Španielsko - Nemecko



15.00 vzpieranie



15.00 muži do 89 kg



19.30 ženy do 71 kg



15.00 skoky do vody



ženy 3 m doska finále



16.00 volejbal muži



zápas o 3. miesto:



Taliansko - USA



18.00 futbal muži



finále:



Francúzsko - Španielsko



18.09 dráhová cyklistika



18.09 ženy madison



19.02 muži šprint finále 2. jazda, 19.38 3. jazda



19.30 atletika



finále



19.30 ženy 4x100 m



19.37 ženy guľa



19.47 muži 4x100 m



20.00 ženy 400 m



20.13 muži trojskok



20.25 sedemboj 800 m



20.57 ženy 10.000 m



21.45 muži 400 m prek.



19.30 zápasenie



voľný štýl muži do 57 kg



19.30 o 3. miesto, 19.55 finále



voľný štýl muži do 86 kg



20.05 o 3. miesto, 20.30 finále



voľný štýl ženy do 57 kg



20.50 o 3. miesto, 21.15 finále



20.19 taekwondo



ženy do 67 kg



20.19 a 20.51 o 3. miesto, 21.23 finále



muži do 80 kg



20.35 a 21.07 o 3. miesto, 21.39 finále



21.00 plážový volejbal ženy



21.00 o 3. miesto, 22.30 finále



21.14 brejking ženy



21.14 o 3. miesto, 21.23 finále



21.30 box



21.30 muži do 71 kg finále



21.47 ženy do 50 kg finále



22.34 muži do 92 kg finále



22.51 ženy do 66 kg finále







10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2024 Paríž - INÉ (účasť SR, významné rozjazdy)



10.00 moderná gymnastika



spoločné skladby kvalifikácia



10.05 atletika



rozbehy a kvalifikácie



10.05 sedemboj diaľka



10.40 ženy 4x400 m



11.05 muži 4x400 m



11.20 sedemboj oštep



11.30 muži 800 m semifinále



12.05 ženy 100 m prek. semifinále



11.00 zápasenie



voľný štýl muži do 74 kg



11.30 osemfinále /SALKAZANOV/



12.50 štvrťfinále /? - SALKAZANOV/



18.15 semifinále /? - SALKAZANOV/



13.00 vodné pólo muži



o 5.-8. miesto:



13.00 Grécko - Austrália



18.00 Taliansko - Španielsko



semifinále:



14.35 Maďarsko - Chorvátsko



19.35 Srbsko - USA



16.30 hádzaná muži semifinále



16.30 Nemecko - Španielsko



21.30 Slovinsko - Dánsko



17.30 basketbal ženy semifinále



17.30 USA - Austrália



21.00 Francúzsko - Belgicko