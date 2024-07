VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 30. júla

PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2024 Paríž - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA

8.00 triatlon



preteky mužov



9.30 strelectvo



vzduchová pištoľ 10 m mix



9.30 o 3. miesto, 10.00 finále



15.30 trap muži finále /? - KOVAČÓCY/



13.30 stolný tenis



miešaná štvorhra



13.30 o 3. miesto, 14.30 finále



17.18 džudo



muži do 81 kg



17.18 o 3. miesto, 17.38 finále



ženy do 63 kg



17.49 o 3. miesto, 18.09 finále



18.15 športová gymnastika



viacboj družstiev ženy finále



19.00 sedmičkové ragby ženy



19.00 o 3. miesto



19.45 finále



19.30 šerm



kord ženy družstvá



19.30 o 3. miesto, 20.30 finále



20.56 plávanie



finále



20.56 ženy 100 m znak



21.02 muži 800 m v. sp.



22.01 muži 4x200 m v. sp.



PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2024 Paríž - INÉ (účasť SR, významné kvalifikácie, rozjazdy)

9.00 strelectvo



9.00 trap muži - 2. deň kvalifikácie /KOVAČÓCY/



9.00 trap ženy - 1. deň kvalifikácie /REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ/



9.00 hádzaná ženy - zápasy v skupinách



9.00 A-skupina: Nemecko - Slovinsko



11.00 A-skupina: Nórsko - Kórejská republika



14.00 B-skupina: Holandsko - Španielsko



16.00 B-skupina: Maďarsko - Angola



19.00 B-skupina: Francúzsko - Brazília



21.00 A-skupina: Švédsko - Dánsko



9.00 volejbal muži - zápasy v skupinách



9.00 B-skupina: Taliansko - Egypt



13.00 C-skupina: USA - Nemecko



17.00 A-skupina: Slovinsko - Srbsko



21.00 A-skupina: Francúzsko - Kanada



9.00 plážový volejbal



muži, ženy - zápasy v skupinách



10.00 pozemný hokej



muži - zápasy v skupinách



10.30 vodné pólo muži - zápasy v skupinách



10.30 B-skupina: Austrália - Srbsko



12.05 A-skupina: Chorvátsko - Taliansko



15:00 B-skupina: Japonsko - Francúzsko



16.35 A-skupina: USA - Rumunsko



19.30 A-skupina: Čierna Hora - Grécko



21.05 B-skupina: Španielsko - Maďarsko



11.00 plávanie



11.00 rozplavby



20.30 muži 100 m v. sp. semifinále



20.41 muži 200 m motýlik semifinále



21.25 ženy 100 m v. sp. semifinále



21.46 muži 200 m prsia semifinále



11.00 basketbal muži - zápasy v skupinách



11.00 A-skupina: Španielsko - Grécko



13.30 A-skupina: Kanada - Austrália



17.15 B-skupina: Japonsko - Francúzsko



21.00 B-skupina: Brazília - Nemecko



12.00 tenis



muži, ženy dvojhra 3. kolo /cca 13.30 SCHMIEDLOVÁ - Paoliniová/, muži, ženy štvorhra 2. a 3. kolo, mix 2. a 3. kolo



12.13 jachting



windsfurfing – iQFoil /KUBÍN/



2. až 6. jazda



14.30 sedmičkové ragby ženy



14.30 zápasy o umiestnenie



15.30 semifinále



16.30 zápasy o umiestnenie



15.00 vodný slalom



kvalifikácia



15.00 ženy C1 - 1. kolo /PAŇKOVÁ/

16.00 muži K1 - 1. kolo /GRIGAR/

17.10 ženy C1 - 2. kolo /PAŇKOVÁ/

18.10 muži K1 - 2. kolo /GRIGAR/

15.00 futbal muži - zápasy v skupinách



15.00 C-skupina: Dominikánska republika - Uzbekistan



15.00 C-skupina: Španielsko - Egypt



17.00 B-skupina: Ukrajina - Argentína



17.00 B-skupina: Maroko - Irak



19.00 A-skupina: USA - Guinea



19.00 A-skupina: Nový Zéland - Francúzsko



21.00 D-skupina: Paraguaj - Mali



21.00 D-skupina: Izrael - Japonsko



17.30 3x3 basketbal



muži, ženy - zápasy v skupinách





OH2024 - odchod slovenských športovcov do Paríža





zraz do 9.30: Mária Katerinka Czaková (atletika), Lukáš Kubiš (cyklistika), Vanesa Hocková (športová streľba) (Olympijské námestie 1, Bratislava)