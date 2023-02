Veľvyslanec SR v Budapešti: Maďarsko pri vojne prinajmenšom lavíruje

Rozhovor vo forme podcastu nájdete tu

Bratislava/Budapešť 17. februára (TASR) - Maďarsko v otázke vojny na Ukrajine. V rozhovore pre TASR TV to povedal veľvyslanec SR v Budapešti Pavol Hamžík, podľa ktorého vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom sú vzťahmi dvoch úplne rovnoprávnych a suverénnych štátov.konštatoval Hamžík s poznámkou, že prístup Maďarska k vojne je iný.spresnil veľvyslanec. Slovensko to podľa neho vníma ako kontroverznú záležitosť, ktorá má vplyv aj na spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky (V4).Hamžík nechcel uviesť podrobnosti rozhovoru na maďarskom ministerstve zahraničných vecí, kam ho 8. februára predvolali pre vyjadrenie povereného šéfa slovenskej diplomacie Rastislava Káčera. Ten vyhlásil, že ak by bol ruský prezident Vladimir Putin na Ukrajine úspešnejší a jeho jednotky by prišli až po slovensko-ukrajinskú hranicu, SR by dnes čelila územným nárokom Maďarska.K otázke vzájomných slovensko-maďarských vzťahov Hamžík podotkol, že na bežnej úrovni ministerstva, napríklad v spoločných krokoch v Bruseli, spolupráca pokračuje.podčiarkol.Vzťah Slovenska a Maďarska je podľa slovenského diplomata vzťahom dvoch rovnoprávnych a zvrchovaných štátov.zdôraznil.Poukázal na určité rušivé momenty, ktoré sa týkajú národnej politiky Maďarska vo vzťahu k susedným štátom.spresnil.Slovensko-maďarské vzťahy podľa neho stabilizoval vstup oboch krajín do Európskej únie i NATO.podčiarkol veľvyslanec SR v Budapešti.