Veľvyslanectvo v Teheráne sa presťahuje do Azerbajdžanu

Zničený 12-tisícový futbalový štadión Azadi po americko-izraelskom vojenskom útoku v Teheráne vo štvrtok 5. marca 2026. Foto: TASR/AP

K podobnému kroku pristúpilo ešte vo štvrtok aj Taliansko.

Autor TASR
Viedeň 7. marca (TASR) - Rakúsko v sobotu oznámilo, že svoje veľvyslanectvo v Iráne dočasne presťahuje do susedného Azerbajdžanu v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu na Blízkom východe, ktorý vystavil Teherán pravidelným leteckým útokom Spojených štátov a Izraela. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.

„Vzhľadom na súčasný vývoj sa rakúske veľvyslanectvo v Teheráne dočasne presťahuje do Baku,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí v stanovisku pre AFP. „Konzulárne služby sú až do odvolania pozastavené,“ dodal.

K podobnému kroku pristúpilo ešte vo štvrtok aj Taliansko. Rozhodnutie zatvoriť svoje veľvyslanectvo v Iráne a svojich zamestnancov presťahovať do Azerbajdžanu prijalo „z bezpečnostných dôvodov“.

AFP uvádza, že od vypuknutia bojov pred týždňom v sobotu zorganizovalo Rakúsko štyri charterové lety na evakuáciu svojich obyvateľov z tohto regiónu. Viac ako 800 ľudí tak mohlo Blízky východ opustiť z Ománu, Saudskej Arábie či Spojených arabských emirátov.
