VERNARCOVÁ: Ak pyrotechnika odtrhne časť tela, často sa ešte dá prišiť

Bratislava 29. decembra (TASR) – Kombinácia alkoholu, nesprávnej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou a „frajeriny“ počas silvestrovských osláv vie spôsobiť nešťastie. V takom prípade nesmieme panikáriť, je potrebné poskytnúť zranenému prvú pomoc a čím skôr sa dovolať záchrannej zdravotnej službe na tiesňovú linku 155. V relácii TASR TV Zdravie to povedala vedúca strediska odbornej prípravy Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Margita Vernarcová.Dokonca aj pri stratových zraneniach, kedy zranenému výbuch odtrhne časť tela, je šanca na jej záchranu.konštatovala.K takémuto zraneniu podľa nej môže prísť pri nesprávnej manipulácii aj s legálnou pyrotechnikou, alebo, v horšom prípade, s podomácky vyrobenými výbušninami.upozornila odborníčka.Veľmi nebezpečná je podľa nej pyrotechnika vyrábaná doma.vysvetlila.Okrem stratových poranení vedia podľa nej domáce výbušniny spôsobiť aj mnohé ďalšie, závažné krvácania, zlomeniny a závažné popáleniny. V súvislosti s popáleninami inštruktora radí pustiť na poranené miesto vlažnú vodu.povedala. Zdôraznila, že voda nemá byť studená, ale vlažná.vysvetlila a upozornila, že pri väčších popáleninách treba určite volať záchranku prostredníctvom tiesňovej linky 155.uviedla.Ak pri výbuchu pyrotechniky vznikne aj požiar, treba sledovať nielen popáleniny, ale aj to, či sa osoba v zadymenej miestnosti nenadýchala horúceho vzduchu.upozornila Vernarcová.Častým problémom spojeným s oslavami je nadmerná konzumácia alkoholu, ktorá podľa nej v niektorých prípadoch končí až bezvedomím. „Pokiaľ vieme pripitého človeka zobudiť a vie s nami komunikovať, treba ho uložiť nabok, aby sa z toho vyspal. Občas ho treba skontrolovať, či je stále zobuditeľný,“ povedala Vernarcová.Ak sa nám budenie nedarí a človek nereaguje na trasenie ani na hlasné oslovenie, je podľa nej najlepšie volať tiesňovú linku 155. Operátor potom vyhodnotí, či ide o otravu alkoholom a či je potrebný zásah záchranky.Vyvolávať zvracanie po vypití väčšieho množstva alkoholu podľa nej nemá vždy význam. Už po desiatich minútach od požitia sa totiž alkohol v krvi metabolizuje. Vyvolať zvracanie má podľa nej význam napríklad vtedy, ak malé dieťa náhodne vypilo väčšie množstvo alkoholu a vieme reagovať rýchlo.poradila a dodala, že strčením dvoch prstov do krku dokážeme vyvolať vracanie, ak je alkohol ešte stále v žalúdku.Záchranári podľa nej neriešia len vážne prípady, stretávajú sa aj s kurióznymi.spomína Vernarcová.