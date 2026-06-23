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Veterinár radí: Psy sa nepotia tak ako ľudia, môžu mať takisto úpal
Pri zvýšení teploty psa dochádza k zmenám správania aj k zmene celkového stavu organizmu, tvrdí Chudý.
Autor TASR
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Bratislava 23. júna (TASR) - Psy sa nepotia po celom tele tak ako ľudia. Ak pes nemôže dostatočne rýchlo uvoľňovať teplotu zo svojho tela dýchaním, môže prísť k úpalu. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Martin Chudý. Apeluje preto, aby ľudia nenechávali psov v aute, a to ani s pootvoreným oknom.
„Normálna teplota oddýchnutého psa v pokoji je 38 až 39 stupňov Celzia. Len čo teplota tela dosiahne 40 stupňov, začne mať príznaky úpalu,“ povedal Chudý. Vysvetlil, že ak je vonku 34 stupňov, v aute sa teplota do desiatich minút zvýši o desať stupňov. „Do pol hodiny tam máte 50 stupňov a do hodiny 60 stupňov. To sú jednoducho teploty, keď fyziologicky psík nie je schopný túto situáciu zvládať, a čím dlhšie by v takomto prostredí zostal, tak sa prejavia príznaky úpalu,“ skonštatoval riaditeľ ŠVPS.
Pri zvýšení teploty psa dochádza k zmenám správania aj k zmene celkového stavu organizmu, tvrdí Chudý. Poukazuje na to, že pes nemá potné žľazy a svoju telesnú teplotu reguluje dýchaním. „Keď nevie dobre predýchať celú situáciu, tak vzniká veľký problém,“ podotkol.
Ak je pes dlho v teplom prostredí, môže sa mu výrazne zrýchliť dýchanie, môže byť zmätený, mať hnačky a môže sa dostať až do komatózneho stavu, opísal riaditeľ veterinárnej správy. Odporúča preto vytvárať psom chládok a dbať na pitný režim.
„Keď vidíte príznaky, že sa niečo deje, bezodkladne navštívte veterinárneho lekára. Treba urobiť prvotné rýchle vyšetrenie zdravotného stavu. Čím dlhšie takýto úpalový stav trvá, tým môže dôjsť k nezvratným zmenám na tráviacom aparáte, vylučovacom aparáte, ďalej na srdci, na mozgu,“ priblížil Chudý. Dodal, že zverolekári navrhnú terapiu, aby psa dostali do normálneho fyzického stavu čím skôr.
„Normálna teplota oddýchnutého psa v pokoji je 38 až 39 stupňov Celzia. Len čo teplota tela dosiahne 40 stupňov, začne mať príznaky úpalu,“ povedal Chudý. Vysvetlil, že ak je vonku 34 stupňov, v aute sa teplota do desiatich minút zvýši o desať stupňov. „Do pol hodiny tam máte 50 stupňov a do hodiny 60 stupňov. To sú jednoducho teploty, keď fyziologicky psík nie je schopný túto situáciu zvládať, a čím dlhšie by v takomto prostredí zostal, tak sa prejavia príznaky úpalu,“ skonštatoval riaditeľ ŠVPS.
Pri zvýšení teploty psa dochádza k zmenám správania aj k zmene celkového stavu organizmu, tvrdí Chudý. Poukazuje na to, že pes nemá potné žľazy a svoju telesnú teplotu reguluje dýchaním. „Keď nevie dobre predýchať celú situáciu, tak vzniká veľký problém,“ podotkol.
Ak je pes dlho v teplom prostredí, môže sa mu výrazne zrýchliť dýchanie, môže byť zmätený, mať hnačky a môže sa dostať až do komatózneho stavu, opísal riaditeľ veterinárnej správy. Odporúča preto vytvárať psom chládok a dbať na pitný režim.
„Keď vidíte príznaky, že sa niečo deje, bezodkladne navštívte veterinárneho lekára. Treba urobiť prvotné rýchle vyšetrenie zdravotného stavu. Čím dlhšie takýto úpalový stav trvá, tým môže dôjsť k nezvratným zmenám na tráviacom aparáte, vylučovacom aparáte, ďalej na srdci, na mozgu,“ priblížil Chudý. Dodal, že zverolekári navrhnú terapiu, aby psa dostali do normálneho fyzického stavu čím skôr.