Veterinári riešia počas sviatkov viac tráviacich problémov zvierat

Bratislava 23. decembra (TASR) - V období Vianoc a Nového roka vo veterinárnych ambulanciách viac riešia tráviace problémy zvierat. Ľudia počas sviatkov dávajú svojim domácim miláčikom nevhodnú stravu, napríklad kosti či mastné jedlá, alebo ich prekrmujú. Pre TASR to uviedol prezident Komory veterinárnych lekárov (KVL) SR Ľubomír Kráľ.



"Inokedy sa zase psíci a mačky ´obslúžia´ samy, kedy si svojvoľne pochutnajú na práve z pece vybratom plechu koláčov či chladnúcej pečenej krkovičke. Nezvyklé nie je ani požitie salónok aj s obalom či iných cudzích predmetov," podotkol Kráľ.



Zároveň tvrdí, že s príchodom vlhkých a chladných dní majú staršie zvieratá chronické bolesti kĺbov. "Prejavy artritíd sú klinicky nápadnejšie u psov, keď pozorujeme ťažkosti pri vstávaní či výraznú neochotu k pohybu. Problém postihuje však aj staršie mačky, i keď s menej okázalými prejavmi," poukázal prezident KVL.



Preventívne možno zmierňovať bolesť pravidelným podávaním rôznych výživových doplnkov na kĺby, udržiavaním optimálnej hmotnosti zvieraťa a zabezpečením tepla. Pri akútnom prejave je nutná návšteva veterinára, aby zvieraťu podal lieky potlačujúce bolesť. "Stav môžu pozitívne ovplyvniť aj vhodne nasadené masáže s použitím stavu primeraných fyzioterapeutických techník," poznamenal Kráľ.



Tvrdí, že v zime častejšie diagnostikujú aj infekčné ochorenia dýchacích ciest, prechladnutia, tráviace problémy počas sviatkov či rezné poranenia končatín na ľade.



Počas zimy by podľa Kráľa mali majitelia domácich zvierat vnímať aktuálne poveternostné podmienky. Riziku podchladenia a vzniku omrzlín sú vystavené najmä zvieratá, ktoré žijú celoročne vonku. "V určitých situáciách nemusí stačiť ani zateplená psia búda či mačací pelech v humne a nastáva čas na poskytnutie vhodnejšieho útočiska," povedal Kráľ.



Zároveň upozornil, že zvieratám žijúcim v byte pri extrémnom chlade treba tiež upraviť ich režim. So psami radí zvoliť kratšiu vychádzku. Najmä krátkosrstých psov je potrebné chrániť vhodnou izoláciou pred tepelnými rozdielmi.