Bratislava 5. apríla (TASR) - Viac ako polovica detí do šiestich rokov užíva každý rok antibiotiká, v porovnaní s minulým rokom však spotreba antibiotík u detí klesla. Vyplýva to z údajov zdravotných poisťovní, ktoré poskytli TASR.



Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) eviduje, že v roku 2024 užívalo antibiotiká takmer 58 percent detí vo veku nula až tri roky a 72,2 percenta detí vo veku do šiestich rokov. Súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera uvádza 54,8 percenta v skupine do troch rokov (48.808) a takmer 68 percent vo veku tri až šesť rokov (53.526).



Podľa štatistík súkromnej Union ZP užívalo v minulom roku antibiotiká 46 percent detí vo veku od narodenia do troch rokov. „Po prekonaní tejto vekovej hranice, keď zväčša deti nastupujú do predškolských zariadení, toto číslo stúplo na 64 percent vo vekovej skupine tri až šesť rokov,“ spresnila hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Dodala, že minulý rok bolo deťom do šiestich rokov vydaných až 92.700 balení antibiotík, najpredpisovanejšie boli Megamox, Cefzil a Suprax.



VšZP v tejto súvislosti doplnila, že deti do piatich rokov navštevujú pediatra pre vírusové infekcie horných dýchacích ciest v priemere trikrát ročne, v Dôvere evidujú v rovnakej kategórii v minulom roku 32.231 návštev pediatria. Ako tiež vyplýva z dát Dôvery, ambulanciu navštívilo pre infekcie horných dýchacích ciest minulý rok 20.434 detí do piatich rokov, čo predstavuje približne 15 percent z celkového počtu poistencov Dôvery vo veku od nula do päť rokov.