Viaceré časti Slovenska môže doobeda potrápiť hmla
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Viaceré časti Slovenska môže v sobotu doobeda potrápiť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 10.00 h. Upozornil na to na svojom webe.
Výstraha pred hmlou platí pre celý Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj. Takisto pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves.
