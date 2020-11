PRITUHNE: Viaceré lokality čaká mrazivá noc

Bratislava 5. novembra (TASR) - V noci na piatok (6. 11.) by malo vo viacerých lokalitách SR mrznúť. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s tým, že dôvodom ochladenia je prechod studeného frontu, ktorý je sprevádzaný úbytkom oblačnosti.



Viaceré meteorologické stanice doteraz počas jesene nezaznnamenali teploty pod nulou. "A to nemáme na mysli len stanice v nížinách, ale aj v dolinách a kotlinách, kde sú mrazy bežné, napríklad Sliač, Čadca, Medzilaborce, Tisinec, Kuchyňa, Dudince či Kamenica nad Cirochou," spresnili.



Vo štvrtok o 21. hodine bolo podľa meteorológov najchladnejšie na staniciach v Oravskej Polhore a Novoti, kde teplota klesla pod mínus dva stupne Celzia.