Viaceré okresy Slovenska potrápi vo štvrtok sneh, dážď či silný vietor
Výdatný dážď očakávajú meteorológovia najmä na západe Slovenska, konkrétne v Bratislavskom a Trnavskom kraji vo všetkých okresoch.
Bratislava 26. marca (TASR) - Viaceré okresy Slovenska potrápi vo štvrtok sneh, dážď či silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Väčšina z nich platí až do piatka (27. 3.) a soboty (28. 3.). SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Výdatný dážď očakávajú meteorológovia najmä na západe Slovenska, konkrétne v Bratislavskom a Trnavskom kraji vo všetkých okresoch. Zrážky s úhrnom do 40 milimetrov sa môžu vyskytnúť aj v okresoch Trenčianskeho kraja (Myjava, Nové Mesto nad Váhom) a Nitrianskeho kraja (Komárno, Šaľa).
Odborníci upozorňujú, že takýto úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli.
Silný vietor sa očakáva najmä v okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Lokálne môže dosiahnuť priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu a v nárazoch až do 85 kilometrov za hodinu. Meteorológovia dodali, že táto rýchlosť je v danej ročnej dobe bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
V okresoch Malacky, Pezinok, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Piešťany, Senica a Trnava hrozí aj silný vietor na horách. Na hrebeňoch sa môže ojedinele vyskytnúť vietor s nárazmi do 110 kilometrov za hodinu a priemernou rýchlosťou okolo 70 kilometrov za hodinu, teda až víchrica. „Takáto rýchlosť vetra nie je pre dané obdobie a oblasť bežná a predstavuje zvýšené riziko najmä pre turistiku či horolezectvo,“ uviedli meteorológovia.
Sneženie sa môže vyskytnúť najmä v častiach západného a severného Slovenska, v Bratislavskom kraji najmä v oblasti Malých Karpát, kde platia výstrahy predbežne od 18.00 h do piatka do 10.00 h. So snežením treba počítať aj v Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji.
V okresoch Piešťany, Senica, Trnava, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín a Žilina môže lokálne, najmä nad 500 metrov nad morom, napadnúť desať až 15 centimetrov nového snehu. „Takáto výška snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo najmä pre dopravu a pohyb osôb,“ spresnili odborníci. V mnohých okresoch sa môžu vyskytnúť aj snehové jazyky, ktoré predstavujú riziko najmä pre dopravu.
Výdatný dážď očakávajú meteorológovia najmä na západe Slovenska, konkrétne v Bratislavskom a Trnavskom kraji vo všetkých okresoch. Zrážky s úhrnom do 40 milimetrov sa môžu vyskytnúť aj v okresoch Trenčianskeho kraja (Myjava, Nové Mesto nad Váhom) a Nitrianskeho kraja (Komárno, Šaľa).
Odborníci upozorňujú, že takýto úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli.
Silný vietor sa očakáva najmä v okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Lokálne môže dosiahnuť priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu a v nárazoch až do 85 kilometrov za hodinu. Meteorológovia dodali, že táto rýchlosť je v danej ročnej dobe bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
V okresoch Malacky, Pezinok, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Piešťany, Senica a Trnava hrozí aj silný vietor na horách. Na hrebeňoch sa môže ojedinele vyskytnúť vietor s nárazmi do 110 kilometrov za hodinu a priemernou rýchlosťou okolo 70 kilometrov za hodinu, teda až víchrica. „Takáto rýchlosť vetra nie je pre dané obdobie a oblasť bežná a predstavuje zvýšené riziko najmä pre turistiku či horolezectvo,“ uviedli meteorológovia.
Sneženie sa môže vyskytnúť najmä v častiach západného a severného Slovenska, v Bratislavskom kraji najmä v oblasti Malých Karpát, kde platia výstrahy predbežne od 18.00 h do piatka do 10.00 h. So snežením treba počítať aj v Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji.
V okresoch Piešťany, Senica, Trnava, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín a Žilina môže lokálne, najmä nad 500 metrov nad morom, napadnúť desať až 15 centimetrov nového snehu. „Takáto výška snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo najmä pre dopravu a pohyb osôb,“ spresnili odborníci. V mnohých okresoch sa môžu vyskytnúť aj snehové jazyky, ktoré predstavujú riziko najmä pre dopravu.