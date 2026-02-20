Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Viackrát sa vlámal o parkovacích automatov, zadržala ho polícia

Policajná snímka.

Vyšetrovateľ vzniesol voči zadržanému mužovi obvinenie z trestného činu krádeže spáchaného formou vlámania.

Bratislava 20. februára (TASR) - Z viacerých vlámaní do parkovacích automatov na území bratislavského Ružinova polícia obvinila 35-ročného muža. Policajti ho zdržali pri poslednom skutku. Informuje o tom bratislavská polícia na sociálnej sieti.

Podľa dostupných informácií sa mal v súčasnosti obvinený muž od začiatku roka viackrát vlámať do parkovacích automatov na Ružinovskej i Gagarinovej ulici. „Pri poslednom vlámaní v utorok 17. februára na Ružinovskej ulici ho policajti bezprostredne po krádeži zadržali,“ informuje polícia.

Vyšetrovateľ vzniesol voči zadržanému mužovi obvinenie z trestného činu krádeže spáchaného formou vlámania. Súd už rozhodol o jeho vzatí do väzby. V prípade dokázania viny hrozia obvinenému dva roky vo väzení.

