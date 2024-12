Vianočná nádielka v podobe troch zločinov

Bratislava 4. decembra (OTS) - Najštedrejšie sviatky v roku sa nezaobídu bez nového. Príbeh jeho v poradí už tridsiatej deviatej knihy sa odohráva počas Vianoc v roku 2003, názov Vianočná nádielka však neodkazuje na darčeky pod stromčekom.V čase, keď si všetci užívajú domácu pohodu, sa detektív Oto Hanzel prihlási do vianočnej služby. Neočakáva žiadnu drámu, veď kto by už páchal zločin počas najpokojnejších dní v roku. Ako veľmi sa mýlil, zistí, keď sa na neho začne valiť jeden prípad za druhým. Napokon budú Vianoce pre Hanzela naozaj „štedré“ – tri mŕtvoly za jeden deň.Hneď ráno zomrie na operačnom stole muž s dýkou v chrbte, krátko nato bez stopy zmizne krásna Klaudia, a aby toho nebolo málo, tretia mŕtvola čaká na Hanzela rozpleštená na chodníku pod dvanásťposchodovým panelákom. Detektív z oddelenia vrážd je na všetko sám, každý, komu zavolá, sa vyhovára na Vianoce. Ako sa podarí detektívovi rozpliesť zamotané prípady? To sa dozviete, keď si pod stromčekom nájdete od Ježiška milý darček – detektívny román Vianočná nádielka je najpredávanejší slovenský spisovateľ. Štrnásťkrát získal ocenenie Najpredávanejší autor roka a šesťkrát cenu za Najpredávanejšiu knihu roka v rámci Panta Rhei Awards (Ceny knižnej múzy).Okrem klasického vydania knihy Vianočná nádielka s typickou policajnou páskou na obálke je k dispozícii aj limitovaná edícia vo väčšom formáte s obálkou, ktorú ilustrovalspolu svydávajú postupne aj mp3 verzie kníh Dominika Dána (nové vydania číta Martin Mňahončák, staršie Marián Geišberg). Počas prechádzok Bratislavou si stále môžete zahrať špeciálnu mestskú hru Stopy Dominika Dána , ktorú na motívy Dánových kníh vytvorila zážitková agentúraFoto: Slovart Dominik Dán sa zaoberal vyšetrovaním zločinov viac ako tridsaťpäť rokov. Osobné kontakty s vrahmi, lupičmi, únoscami a inou „lepšou spoločnosťou“ mu umožnili pochopiť nepísané zákony podsvetia. Všetky jeho predchádzajúce knihy vyšli vo Vydavateľstve SLOVART a okamžite sa stali bestsellermi. Podľa románu Červený kapitán bol nakrútený úspešný akčný film. Knihy vychádzajú aj v českom a poľskom preklade.