Vianočné knižné poklady pre deti
Vianoce klopú na dvere!
Autor OTS
Bratislava 15. decembra (OTS) - Prinášame vám knižné tipy z Vydavateľstva SLOVART, ktoré potešia všetkých malých čitateľov a čitateľky.
Keď sa začítate do Super detektívky, rýchlo pochopíte, prečo David Walliams patrí k najobľúbenejším autorom detských kníh. Hlavnou postavou jeho najnovšieho príbehu je odvážna Dita, ktorá miluje príbehy o Sherlockovi Holmesovi. Rovnako ako najslávnejší detektív všetkých čias má svojho verného spoločníka Watsona – ten jej však dokáže stopy doslova vyňuchať. Napínavá detektívna jazda začína, keď sa Dita so svojím psím pomocníkom ocitnú na luxusnom zaoceánskom parníku. Obrovská loď uprostred oceánu s viac ako tisíc pasažiermi na palube je predsa dokonalým miestom na vraždu. Alebo dve. Alebo tri… Pripravte sa na to, v čom Walliams exceluje – bláznivé dobrodružstvo plné napätia, zvratov a výbuchov smiechu.
Meno Astrid Lindgrenová si väčšina z nás spája s nezabudnuteľnou Pippi Dlhou Pančuchou. Tvorba švédskej autorky je však oveľa bohatšia, čoho dôkazom je aj kniha Popletko a veľká sestra a iné rozprávky. Táto krásne ilustrovaná kniha obsahuje dvanásť príbehov autorky Astrid Lindgrenovej, ktoré ešte nikdy neboli preložené do slovenského jazyka. Príbehy sú nielen láskavé, nežné, veselé, ale aj smutno-krásne. Všetky však vynikajú svojou pokojnou severskou atmosférou. Ilustrácie Nikoly Aronovej dodávajú rozprávkam milý a láskavý nádych, vďaka čomu kniha očarí deti i dospelých.
Foto: Slovart
Ak ste si zamilovali nádherne ilustrované knižky Lindbergh a Edison, nenechajte si ujsť ani túto novinku ilustrátora Torbena Kuhlmanna. Najnovšie dobrodružstvo Einstein s podtitulom Fantastická cesta myšky priestorom a časom nemecký autor zasadil do scén maľovaných akvarelom aj ceruzkou a posunul sa k sci-fi, inšpirovaný veľkými autorkami a autormi tohto žánru. Hlavnou postavou je opäť vynaliezavá myška, ktorá zmešká syrový festival a preto sa rozhodne napraviť svoju chybu – cestou v čase. Keď však svoj cieľ minie o osemdesiat rokov, jediný, kto jej môže pomôcť, nie je nikto iný, ako slávny fyzik Albert Einstein, ktorý prevrátil naše chápanie priestoru a času hore nohami.
Odvážni žiaci opäť zažijú napínavé dobrodružstvo! V prvej knihe Petra Bartoněka Obed v ohrození zachraňovali školské kuchárky, ktoré bez stopy zmizli z kuchyne. V druhom príbehu s názvom Domov vesmírneho draka sa počas exkurzie v múzeu teleportovali na neznámu planétu. V najnovšej knihe Poklad pod hradným kopcom ich čaká riešenie veľkej záhady, ktoré spustí vykopanie plechovej škatule v školskej záhrade. Stopy zavedú deti priamo pod hrad, kde je ukryté niečo neuveriteľné. Žeby poklad? Príbeh aj tentokrát dopĺňajú ilustrácie Martina Ondrušeka.
Foto: Slovart
Notota odjakživa učili, že mačky sú nepriatelia a treba sa pred nimi skrývať – kedykoľvek ho predsa môžu uloviť ako myš. Keď ale do domu, v ktorom sa usídlil, zavíta nový domáci miláčik, všetko sa zmení. Krotké zvieratko dostane meno Šelma, čo sa najskôr Nototovi zdá celkom príznačné. No chlapec – prváčik, ktorý mačiatko dostane, sa k nemu nespráva príkladne, priam ho týra. Nototo postupne prekonáva strach a cíti, že zvieratku treba pomôcť. Kniha Gabiky Futovej Nototo a Šelma v dome je nielen krásnym príbehom o priateľstve medzi škriatkom a mačiatkom. Deti v ňom zistia aj to, že živý tvor nie je hračka.
Foto: Slovart
Po tituloch Zberný dvor a Odpadkový fantóm pokračuje Braňo Jobus vo svojom ekocykle pre deti už treťou knižkou. V príbehu Šporko Šamrolka a vrecožrúti vás presvedčí, že triedenie a zálohovanie smetí môže byť zábavnejšie, než si myslíte. Cez humor a dobrodružstvo ukazuje deťom aj dospelým, že triedenie má zmysel a pomáha celej spoločnosti. Hlavnou postavou tohto príbehu je Šporko Šamrolka, ktorý túži po hodinkách s vodotryskom a hľadá spôsob ako si na ne našetriť. Postupne zisťuje, že oveľa dôležitejšie ako vytúžené hodinky je triediť a recyklovať smeti a tým pomáhať prírode. Odpad predsa nemusí byť len problém, ale aj cenná surovina, ak skončí na tom správnom mieste.
Foto: Slovart
Kniha Marianny Oravcovej Legendárni hrdinovia vás pozýva na dobrodružnú jazdu po 15 európskych krajinách a to dokonca v rozličných historických obdobiach. Detským i dospelým čitateľom prináša skrátené a prerozprávané verzie známych i menej známych príbehov. Niektoré z príbehov prekypujú šibalstvom, iné sú na vážnejšiu nôtu a nie vždy v nich víťazí dobro. Zakaždým nám však ukazujú, že človek sa predsa len upiera k nádeji na lásku a spravodlivosť. Texty dopĺňajú ilustrácie Ľuboslava Paľa.
Foto: Slovart
