VÍCHRICA: Horskí záchranári neodporúčajú aktivity vo vysokých polohách

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Antošková

Predpokladaná rýchlosť vetra je podľa meteorológov v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná.

Autor TASR
Vysoké Tatry 30. decembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) varuje pred silným vetrom a v tejto súvislosti neodporúča návštevníkom horských oblastí akékoľvek aktivity vo vysokých polohách. Na webovej stránke uviedla, že od utorka od 22.00 h do stredy 31. decembra do 9.00 h sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 38 až 44 metrov za sekundu, čo je silná až mohutná víchrica.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti meteorologickú výstrahu druhého stupňa pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Poprad a Kežmarok. Predpokladaná rýchlosť vetra je podľa meteorológov v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná. Predstavuje tak zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, a to najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne. „Preto neodporúčame akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne,“ upozorňuje HZS.

