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VIDEO: PROSBA O POMOC: Útulok zachránil 28 psov, bojovali o život
Záchranná akcia trvala takmer hodinu. Psy boli prevezené do útulku a postupne ustajnené.
Autor TASR
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Nitra 5. júla (TASR) - Zvierací útulok v Nitre prosí občanov o pomoc v mimoriadnej situácii. V ich opatere skončilo 28 psov, ktorých zachránili z otrasných podmienok. Po smrti svojej majiteľky bojovalo o život v obci pri Nitre 35 psov v malej uzavretej rozpálenej izbe niekoľko dní bez dostatku vody, jedla a pri vonkajších teplotách siahajúcich k 40 stupňom Celzia. Sedem psov uhynulo ešte pred príchodom pracovníkov útulku, informoval Útulok Nitra.
Po príchode dobrovoľníkov bol v dome štipľavý smrad z moču a fekálií a všade množstvo odpadkov. Psy von nechodili a žili len v dome. Záchranná akcia trvala takmer hodinu. Psy boli prevezené do útulku a postupne ustajnené. „Prijať také množstvo psov naraz je extrémne náročné, poprosili sme o pomoc aj kolegov z iných útulkov. Pomocnú ruku podal Československý kastračný program, ktorý prevezme do svojej opatery sedem zachránených psíkov,“ skonštatovali pracovníci útulku.
Psy sú podľa útulku vo veľmi zanedbanom stave, majú prerastené pazúry, rany, jazvy a chrasty po tele. Žiaden z nich nie je čipovaný ani vakcinovaný. Dva psy majú poškodené oči. „O všetkých sa musíme teraz postarať. Veterina, sterilizácie, vstupné prehliadky, vakcinácie, zbavenie parazitov, ošetrenia zubov a ďalšie úkony budú stáť množstvo financií,“ zdôvodnil útulok svoju žiadosť o pomoc verejnosti.
Po príchode dobrovoľníkov bol v dome štipľavý smrad z moču a fekálií a všade množstvo odpadkov. Psy von nechodili a žili len v dome. Záchranná akcia trvala takmer hodinu. Psy boli prevezené do útulku a postupne ustajnené. „Prijať také množstvo psov naraz je extrémne náročné, poprosili sme o pomoc aj kolegov z iných útulkov. Pomocnú ruku podal Československý kastračný program, ktorý prevezme do svojej opatery sedem zachránených psíkov,“ skonštatovali pracovníci útulku.
Psy sú podľa útulku vo veľmi zanedbanom stave, majú prerastené pazúry, rany, jazvy a chrasty po tele. Žiaden z nich nie je čipovaný ani vakcinovaný. Dva psy majú poškodené oči. „O všetkých sa musíme teraz postarať. Veterina, sterilizácie, vstupné prehliadky, vakcinácie, zbavenie parazitov, ošetrenia zubov a ďalšie úkony budú stáť množstvo financií,“ zdôvodnil útulok svoju žiadosť o pomoc verejnosti.