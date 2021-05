Silná víchrica vo Viedni spôsobila vyše 230 výjazdov hasičov

Viedeň 2. mája (TASR) - Silná víchrica spôsobila v rakúskom hlavnom meste Viedeň v nedeľu zatvorenie niekoľkých vonkajších testovacích stredísk na koronavírus, ako aj prerušenie jednej z tamojších liniek metra. Viedenskí hasiči zaznamenali vyše 230 výjazdov súvisiacich s prudkým vetrom.



Hasiči absolvovali v čase od 06.00 h do 9.30 h 156 výjazdov, pričom ďalších 80 stále prebieha, uviedol v nedeľu dopoludnia hovorca viedenského požiarneho zboru pre agentúru APA. Ide o odstraňovanie popadaných stromov, lešení či plotov okolo stavenísk, ako aj o uvoľnené okenné rámy. Zranenia hlásené neboli.



Víchrica spôsobila približne hodinové prerušenie linky metra U4. Z bezpečnostných dôvodov sa testovanie na covid zrušilo v centrách na Dunajskom ostrove (Donauinsel) pri Floridsdorfskom moste, na štadióne Ernsta Happela a pri zámku Schönbrunn. Všetky ostatné zriadené testovacie centrá sú pre verejnosť otvorené. Uzavreté sú do 15.00 h i vstupy do národného parku Donau-Auen v oblasti Lobau, kde predstavujú staré stromy pre návštevníkov veľké nebezpečenstvo.



Rakúsky Centrálny úrad pre meteorológiu a geodynamiku (ZAMG) vydal ne nedeľu do 16.00 h pre Viedeň, strednú časť Dolného Rakúska a sever Burgenlandu výstrahu pred silným vetrom, ktorý môže spôsobiť škody na majetku či polámať stromy. Hrozí i nebezpečenstvo lietajúcich predmetov a škridiel uvoľnených zo striech či obmedzenia dopravy a poruchy energetickej infraštruktúry.



Rýchlosť vetra dosahovala v nedeľu dopoludnia na východe Rakúska okolo 100 kilometrov za hodinu. Silný vietor do 70 kilometrov za hodinu sa očakáva i vo zvyšných oblastiach Dolného Rakúska, na väčšine územia Horného Rakúska, na severe Salzburska, ako aj v spolkovej krajine Štajersko.