Viete zmeniť názor, alebo si tvrdohlavo stojíte za svojím

Adam Grant

Pôsobí na Whartonovej škole v Pennsylvánii ako odborník na organizačnú psychológiu. V rebríčku hodnotenia študentmi sa už siedmy rok umiestnil na prvom mieste. V praxi svojich klientov učí, ako naštartovať motiváciu a viesť tvorivejší a plnohodnotnejší život.

Kniha Ešte si to premysli vychádza vo vydavateľstve Ikar.

Je autorom štyroch bestsellerov, ktoré viedli v rebríčkoch New York Times. Záznamy z Adamových prednášok na konferenciách TED majú na internete viac ako 20 miliónov pozretí. Je takisto autorom úspešného podcastu WorkLife with Adam Grant. Medzi jeho klientov, či už ako autora alebo konzultanta, patria Google, Národná basketbalová liga, Bridgewater a Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov.

Žije vo Philadelphii s manželkou Alison a tromi deťmi.

Bratislava 29. júna (OTS) - Psychológ Adam Grant v knihe Ešte si to premysli ponúka návod, ako uprednostniť duševnú flexibilitu pred tvrdohlavosťou. Ukazuje nám, prečo je dôležité zachovať si otvorenú myseľ, pochybovať o svojich pravdách a klásť si otázky. Lebo len tí najlepší sú schopní zmeniť svoje stanovisko, prehodnotiť vlastný názor a neboja sa kritiky. Ak poznanie posilňuje, potom vedomie, že nevieme všetko, z nás robí múdrejších.Keď zistíme, že sa môžeme mýliť, typická obrana znie: „Mám právo na svoj názor.“ Rád by som vás opravil. Áno, máte právo na názory vo svojej hlave. Ak sa však rozhodneme prezentovať názor nahlas, nazdávam sa, že je našou zodpovednosťou ukotviť ho v logických faktoch, vysvetliť okoliu svoje argumenty a názor zmeniť, ak získame presvedčivejšie dôkazy.K základným prejavom inteligencie patrí schopnosť prehodnocovať svoje názory na základe nových faktov a skutočností. Inými slovami, je hlúpe trvať tvrdohlavo na svojom, ak vieme, že nemáme pravdu a ak nám naše tvrdenia niekto vyvrátil faktami. Nikto nie je neomylný a už mnohokrát sme sa mohli presvedčiť, že to, čo sme kedysi považovali za pravdu sa neskôr ukázalo ako klam.To, čo nám bráni prehodnocovať svoje názory, je naše ego. Bojíme sa priznať si, že sme sa mýlili, lebo sa chceme cítiť príjemne, nechceme riskovať, radi sa držíme starých vychodených chodníčkov.„Autor láskavo provokatívne otvára okno do neznáma a ponúka techniky ako prinútiť hlavu zostať zvedavou, odhadzovať staré pravdy či plány a pátrať po nových,“ hodnotí knihu šéf Martinusu Michal Meško. „Upozorňuje však, aby sme v prvom rade rozmýšľali ako vedci: stanovili si hypotézy a overovali ich na dátach, pretože to nám umožní ľahšie aktualizovať náš pohľad na veci, keď objavíme ďalšie fakty. Naučme sa užiť si pocit, keď sme sa mýlili, pretože to znamená, že sme sa naučili niečo nové.“Prečítajte si napríklad, ako padol BlackBerry a vzlietol Apple, práve kvôli tomu, že šéf BB odmietol upraviť svoj názor, pohľad na trh, hoci všetko hovorilo proti nemu. V článku Sila pochybností. Príbeh ako BlackBerry zlyhal a Apple vzlietol