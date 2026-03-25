Streda 25. marec 2026
VIETOR AJ DÁŽĎ: Tieto okresy sú v ohrození

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Západné Slovensko môže v stredu večer zasiahnuť vietor a dážď. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Pre oba javy vydal výstrahu prvého stupňa, pre vietor od 20.00 h a pre dážď od 22.00 h. Obe predbežne platia aj na najbližšie dni.

Vietor sa môže vyskytnúť v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji. Rovnako aj v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Nitra, Topoľčany a Šaľa.

Výstraha pred dažďom platí pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, ako aj pre okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Komárno a Šaľa.
