< sekcia Import
VIETOR AJ DÁŽĎ: Tieto okresy sú v ohrození
Vietor sa môže vyskytnúť v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. marca (TASR) - Západné Slovensko môže v stredu večer zasiahnuť vietor a dážď. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Pre oba javy vydal výstrahu prvého stupňa, pre vietor od 20.00 h a pre dážď od 22.00 h. Obe predbežne platia aj na najbližšie dni.
Vietor sa môže vyskytnúť v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji. Rovnako aj v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Nitra, Topoľčany a Šaľa.
Výstraha pred dažďom platí pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, ako aj pre okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Komárno a Šaľa.
