VIETOR NA HORÁCH: Treba s ním počítať v niektorých okresoch
Vietor môže v týchto okresoch dosiahnuť v nárazoch rýchlosť od 110 až do 135 kilometrov za hodinu.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín treba vo štvrtok počítať s vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa s predbežnou platnosťou do 16.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
Vietor môže v týchto okresoch dosiahnuť v nárazoch rýchlosť od 110 až do 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne,“ upozornili meteorológovia.
