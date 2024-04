Villeroy: Neistota na trhu s ropou nezastaví pokles sadzieb ECB v júni

Paríž 22. apríla (TASR) - Európsku centrálnu banku (ECB) neodradí od prvého zníženia úrokových sadzieb v júni ani neistota v súvislosti s cenami ropy. Povedal to člen Rady guvernérov ECB a guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau v rozhovore pre denník Les Echos. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa neho, aj keby konflikt na Blízkom východe zvýšil ceny ropy, politici by museli najskôr analyzovať, či takýto šok prinesie rast základných cien a podporí inflačné očakávania. To znamená, že neexistuje žiadna "mechanická" reakcia, skonštatoval v rozhovore.



Na otázku, či neistota môže oddialiť začiatok menového uvoľňovania, odpovedal: "Nie, pokiaľ nepríde prekvapenie, nesmieme príliš vyčkávať."



Predstavitelia ECB sa približujú k rozhodnutiu o znížení kľúčovej úrokovej sadzby 6. júna. Villeroy bol hlasným zástancom takéhoto kroku, zatiaľ čo mnohí jeho kolegovia vyjadrili "rôzne úrovne presvedčenia", pričom niektorí uviedli len, že je to veľmi pravdepodobné.



Aj keď sa júnový termín stáva istejším, nasledujúci kurz ECB je menej jasný, pretože predstavitelia banky sa rozchádzajú v názoroch. Villeroy povedal, že v budúcnosti dôjde k ďalším škrtom "pragmatickým tempom".



"Vždy budeme mať kapacitu prispôsobiť sa, ak vonkajší šok ohrozí dezinfláciu," uviedol.



Vyhlásil tiež, že zníženie sadzieb ECB nebude závisieť od amerického Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý by si mal počkať dlhšie na uvoľnenie menovej politiky. ECB preskúma vplyv krokov Fedu na euro, ale rozhodujúce budú pre ňu európske údaje, nie údaje z USA, dodal.