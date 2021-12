VIROSTOP účinne chráni pred Covid-19 – čo o ňom hovoria lekári

VIROSTOP očami lekárov

Bratislava 16. decembra (OTS) - V tomto čase prestížny americký vedecký časopis Journal of Community Medicine and Public Health Reports uverejnil štúdiu, ktorá testami potvrdila ochranný a preventívny účinok voľne predajného prípravku VIROSTOP. Čo na prípravok hovoria lekári?Klinická štúdia a predošlé testy in vitro potvrdzujú, že používanie sprejov VIROSTOP má prínos nielen z hľadiska prevencie a zmiernenia príznakov choroby Covid-19, ale tiež pri vytváraní vlastných protilátok pacienta. Počas trvania klinickej štúdie nebol nikto v spoločnej domácnosti infikovaný. VIROSTOP je prípravok vo forme ústneho/nosového spreja a pastiliek, ktorý obsahuje účinné extrakty cistu krétskeho s vysokým obsahom polyfenolov, echinacey purpurovej a šalvie muškátovej. Prípravok je voľne dostupný v kamenných lekárňach aj v e-shopoch.Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Počas svojej odbornej praxe sa vypracovala zo sekundárnej lekárky interného oddelenia na primárku interného oddelenia Oblastnej nemocnice Kolín a.s., kde pracuje už viac než 30 rokov. MUDr. Niedobová absolvovala tiež stáž na gastroenterologickom oddelení WRAMC vo Washingtone a niekoľko rokov učila na Strednej zdravotníckej škole v Kolíne.Vyštudoval Lekársku fakultu v Košiciach. V roku 1978 získal prvú atestáciu z internej medicíny a následne prvú a druhú atestáciu zo všeobecnej medicíny v rokoch 1982 a 1986. Prax vykonáva viac ako 40 rokov. Presadzuje zdravý životný štýl a komplexný pohľad na pacienta.Pôsobil ako hlavný odborník pri vývoji prípravku VIROSTOP. Je to maďarský medzinárodne uznávaný vedec, lekár, virológ a mikrobiológ. Vírusom chrípky sa zaoberá už od roku 1979, kedy získal lekársky titul. Podieľal sa na výrobe a kontrole chrípkových vakcín. Počas svojej vedeckej kariéry pôsobil na viedenskej univerzite na katedre virológie a tiež na oddelení biotechnológie v Pasteurovom inštitúte v Paríži. V roku 2011 zastával funkciu hlavného lekára Národného chrípkového laboratória WHO. Desať rokov pracoval aj v Národnom centre pre verejné zdravie a Národnom centre pre epidemiológiu v Budapešti, kde zastával vedúcu funkciu. Od roku 1989 riadil epidemiologický a virologický dozor nad vírusom chrípky v Maďarsku. Je držiteľom niekoľkých prestížnych ocenení.Je uznávaným lekárom primárnej starostlivosti. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti všeobecnej praxe, lekárskeho vzdelávania a zdravotnej politiky. Je spolutvorcom nového modelu starostlivosti The Primary Care Home, princípy ktorého využila NHS England v rámci Dlhodobého plánu NHS na vytvorenie celoštátneho pokrytia sieťami primárnej starostlivosti.