VIROSTOP zmierňuje príznaky COVID-19, dokázala to klinická štúdia

Bratislava 24. septembra (OTS) - Tretia vlna pandémie koronavírusu na Slovensku naberá na sile. Denne pribúdajú stovky nových prípadov a v priemere je viac ako 10 % vykovaných PCR testov pozitívnych. Zároveň je zaočkovaných niečo vyše 2,2 milióna ľudí, čo predstavuje len 42 % obyvateľstva.Aby boli dopady tretej vlny čo najmiernejšie, je dôležité chrániť sa. Ako podpora očkovania pôsobia aj ústne a nosové spreje VIROSTOP, ktorých účinnosť dokazuje aj najnovšia klinická štúdia.Spreje VIROSTOP preukázali 60% zníženie uvoľňovania vírusov.Štúdia preukázala významné zníženie príznakov choroby COVID-19.Ako informuje agentúra Associated Press , do klinickej štúdie bolo zahrnutých 170 pacientov so SARS-CoV-2 potvrdených pomocou PCR testov na klinike Complex Medical Center v Budapešti v Maďarsku, od 15. januára do 31. mája 2021. Všetci dobrovoľníci boli pozitívne testovaní PCR testami na Covid- 19 na začiatku štúdie, pričom mali mierne až stredne závažné respiračné symptómy, ktoré boli monitorované počas 15 dní.Zo 170 dobrovoľníkov 86 pacientov dostalo nosohltanový sprej, roztok patentovaný pod názvom VIROSTOP, ktorý obsahuje špeciálnu zmes cista krétskeho a ďalších zložiek bohatých na polyfenoly. Polyfenoly, ak sú naviazané na vírusový proteín, mechanicky inhibujú funkciu proteínu, a tým zabraňujú vstupu vírusu do bunky. 84 pacientov bolo zaradených do kontrolnej skupiny bez použitia sprejového roztoku VIROSTOP.“ uviedol Dr. István Jankovics, ktorého tím štúdiu realizoval.Klinická štúdia odhalila, že klesla tiež závažnosť respiračných problémov, ktoré ochorenie vyvoláva. Tieto výsledky podporujú zistenia skorších testov in vitro, vykonaných na zvieracích bunkových tkanivách, kde zmes polyfenolov zabraňovala rastu vírusu v bunkových kultúrach.Klinická štúdia dokazuje, že závažnosť respiračných klinických symptómov bola znížená u tých, ktorí používali sprej VIROSTOP. V porovnaní s kontrolnou skupinou bolo tiež zaznamenané zníženie gastrointestinálnych symptómov. Nedávny výskum ukázal, že kľúčovým faktorom šírenia vírusu je jeho schopnosť množiť sa aj v gastrointestinálnom trakte.ď,“ vraví Dr. István Jankovics.VIROSTOP je voľne predajný prípravok vyrobený z prírodných surovín a môžu ho bezpečne užívať už deti od troch rokov. V čase štúdie boli v Maďarsku prítomné najmenej tri varianty vírusu. Uvedomujúc si tieto faktory a už opísaný mechanizmus účinku polyfenolov, predpokladáme, že VIROSTOP sprej môže byť účinný v prípade všetkých mutácií.,“ dopĺňa vraví Ondrej Michlo, konateľ firmy Herb-Pharma Corporation s.r.o.