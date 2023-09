Vírusová nálož koronavírusu v odpadových vodách mierne stúpla

Bratislava 9. septembra (TASR) - Vírusová nálož nového koronavírusu v odpadových vodách v 33. kalendárnom týždni mierne stúpla vo všetkých krajoch. Vyplýva to z výsledkov monitoringu odpadových vôd Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Pripomína, že vírus zrušením plošných opatrení nezmizol, naďalej cirkuluje na celom svete a ľudí vyvoláva ochorenie COVID-19.



Počas spomínaného obdobia sa vyšetrilo 16 vzoriek, jedna z toho bola negatívna. "V 14 vzorkách (87,5 percenta) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných dvoch vzorkách ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho pokles," uviedol ÚVZ.



Nie je podľa úradu možné vylúčiť, že vírus bude spôsobovať ďalšie zvýšené krivky chorobnosti. "V tomto smere vo všeobecnosti očakávame zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, najmä v období tzv. chrípkovej sezóny, keď ľudí vo zvýšenej miere postihujú respiračné vírusy, medzi ktoré patrí aj COVID-19," ozrejmila hovorkyňa úradu Daša Račková.



Ľudia by sa preto podľa ÚVZ mali pred ochorením chrániť na individuálnej úrovni. Preferuje zodpovedný a proaktívny prístup občanov pri ochrane ich vlastného zdravia. Odporúča očkovanie, zvýšenú a dôslednú hygienu rúk, zachovávanie odstupu od ľudí s príznakmi ochorenia, nosenie rúška či respirátora v rizikových situáciách alebo vetranie preplnených priestorov. "V prípade výskytu príznakov ochorenia je dôležité nejsť do kolektívu, teda zostať doma a liečiť sa podľa pokynov lekára," dodal.