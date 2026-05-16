Víťazi astronomickej olympiády budú reprezentovať SR vo Vietname
Autor TASR
Hurbanovo 16. mája (TASR) - Pätica Peter Švrlo, Richard Dudek, Igor Vargovič, Jakub Prítrský a Marek Baňárek bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky (IOAA). Uskutoční sa od 25. septembra do 5. októbra vo Vietname, informovala Terézia Hanáková, organizátorka celoslovenského kola astronomickej olympiády.
Reprezentanti Slovenska sa stali víťazmi celoslovenského kola astronomickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 18 žiakov. Týmto kolom sa zavŕšil jubilejný 20. ročník vedomostnej súťaže, ktorá sa každoročne koná v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.
Pre účastníkov boli pripravené teoretické úlohy zamerané na znalosti astronómie a astrofyziky, dátové analýzy zamerané na tvorbu grafov a praktické úlohy v lavici aj priamo v teréne. Súťažiaci riešili úlohu v planetáriu a pracovali i s novozakúpenými astronomickými ďalekohľadmi.
