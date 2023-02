Víťazstvo nad Slovanom chutí vždy najlepšie, povedal Baláž po zápase

Nitra 19. februára (TASR) - Hokejisti Nitry získali v búrlivej atmosfére dôležité tri body proti Slovanu Bratislava po triumfe 3:2. V mixzóne sa najčastejšie skloňoval výraz "Play off hokej", ktorý je na azda najlepším vyjadrením toho, čo diváci pod Zoborom mohli vidieť. Domáci sa vzdiali poslednému Prešovu na rozdiel 11 bodov, naopak, stratu na deviaty Trenčín stiahli na päť.



Nitrania od úvodu vyleteli na lídra tabuľky a kým sa hostia spamätali, museli doháňať trojgólové manko. Domáci v 5. minúte využili početnú výhodu o dvoch hráčov, keď bol na konci presilovkovej súhry najproduktívnejší hráč Nitry Jozef Baláž: "Víťazstvo nad Slovanom chutí vždy najlepšie. Je to malé derby, preto sme radi, že sme ich zdolali. Táto výhra sa veľmi cení. Dali sme tri rýchle góly, čo nám zdvihlo sebavedomie."



Dôležitý impulz pre desiaty tím tabuľky prišiel podľa viacerých nitrianskych hráčov už pred samotným duelom. Na štadión pod Zoborom dorazila návšteva sezóny v počte 3406 divákov. "Bol to šialený play off zápas vo výbornej atmosfére. Diváci boli skvelí, spievali už od rozcvičky, čo bolo veľkou vzpruhou pred úvodnou tretinou. Skvelý hokej z oboch strán," uviedol lotyšský útočník Filips Buncis, ktorý bol autorom druhého gólu Nitry.



V prostrednej časti sa výkon hostí zlepšil, aktívnym pohybom si vypýtali štyri presilové hry, z toho jednu o dvoch hráčov a v 33. minúte znížil švihom Liam Pecararo. Na začiatku tretej tretiny priblížil Slovan na rozdiel gólu dorážkou Beňo, avšak v závere stretnutia už "belasí" nedokázali skórovať ani v šestici. "Prvá tretina rozhodla zápas. Išli sme príliš skoro do oslabenia. Našou hlúpou chybou sme ponúkli Nitre presilovku 5 na 3, ktorú využila. V tej atmosfére sme neboli dostatočne pripravení, koncentrovaní, strácali sme veľa pukov. Druhá a tretia tretina bola z našej strany oveľa lepšia," povedal tréner Slovana Ján Pardavý.