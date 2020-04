Vláda: Spôsob výberu kandidátov na členov Rady ÚVO menovaných vládou s

Bratislava 30. apríla (TASR) – Spôsob výberu kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) menovaných vládou sa upraví. Materiál, ktorý na rokovanie predložil vedúci Úradu vlády SR Július Jakab, vo štvrtok schválil vládny kabinet.







Na účely výberu kandidátov na člena rady menovaného vládou úrad vlády zriadi deväťčlennú komisiu. Jej predsedom bude vedúci úradu vlády. Členmi majú byť zástupcovia Iniciatívy za vládu zákona, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia samosprávnych krajov SK8, Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, Transparency International Slovensko, Útvaru hodnoty za peniaze a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.



"Snažili sme sa to pripraviť tak, aby hodnotiaca komisia bola vyvážená," priblížil Jakab na tlačovej konferencii po zasadnutí vlády. Zastúpenie preto majú mať aj najväčší obstarávatelia na Slovensku. "Ďalej sme sa tam snažili dať rovnaký počet hlasov pre tých, ktorí nakoniec tie peniaze čerpajú, čiže na konci za ne niečo stavajú alebo plnia účel toho verejného obstarávania," dodal s tým, že rovnaký počet hlasov by mali mať aj mimovládne organizácie, ktoré dohliadajú na transparentnosť, ale aj štátne inštitúcie.



Všetkých členov komisie podľa materiálu vymenúva a odvoláva vedúci úradu vlády. Člena komisie vymenúva na návrh oprávneného zástupcu príslušného subjektu, ktorý však pre neho má len odporúčací charakter. Člena komisie môže zároveň kedykoľvek odvolať a požiadať oprávneného zástupcu príslušného subjektu o podanie návrhu na nového člena komisie.



Úrad vlády je tiež povinný zabezpečiť zverejnenie výzvy v lehote najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia člena rady. Ak sa skončí výkon funkcie člena rady inak ako uplynutím funkčného obdobia, úrad vlády musí zabezpečiť zverejnenie výzvy najneskôr v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa uskutočnenia prípravného rokovania komisie.



Komisia odporúča kandidátov na člena rady na základe verejného vypočutia. Členovia komisie prostredníctvom vedúceho úradu vlády predkladajú vláde návrh na vymenovanie kandidátov na člena rady. Tento postup konzultovali podľa Jakaba aj s Najvyšším kontrolným úradom SR a slovenským zastúpením Európskej komisie. "V najbližšom období náš bude čakať voľba dvoch až troch členov tejto rady," priblížil Jakab.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO) skonštatoval, že doteraz existovala v Rade ÚVO "politická poistka". "My sme práve preto túto kľúčovú inštitúciu, ten odvolací orgán, Radu ÚVO, chceli odpolitizovať, čo najviac sprofesionalizovať," podotkol s tým, že Rada ÚVO bude kontrolovať miliardy eur ročne, ktoré pôjdu cez verejné obstarávanie.