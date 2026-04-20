< sekcia Import
Vo farskom kostole vo V. Mači požehnali obnovený píšťalový organ
Autor TASR
Veľká Mača 20. apríla (TASR) - Vo farskom Kostole sv. Jána Krstiteľa vo Veľkej Mači v okrese Galanta sa v sobotu (18. 4.) uskutočnila slávnostná svätá omša, počas ktorej generálny vikár Róbert Kiss Trnavskej arcidiecézy požehnal obnovený píšťalový organ. Informovala o tom Júlia Kubicová z Arcibiskupského úradu v Trnave.
„Obnova organa sa začala 1. apríla 2025 a zahŕňala komplexnú rekonštrukciu historického nástroja, ako aj súvisiace úpravy chóru kostola. Tie pozostávali z realizácie nových elektrických rozvodov, vymaľovania interiéru a položenia novej podlahy,“ informoval tamojší farár Marián Szlovák. Celkové náklady na realizáciu projektu dosiahli približne 100.000 eur.
„Financovanie bolo zabezpečené kombináciou pôžičky, dotácie z Arcibiskupského úradu v Trnave a milodarov veriacich, ktoré sa získali prostredníctvom dobročinných podujatí a koncertov,“ objasnil. Obnovený nástroj bol skolaudovaný 6. marca. Ide o jednomanuálový organ s pedálom a 12 znejúcimi registrami - deviatimi v manuáli a tromi v pedáli. Jeho nástrojová časť pochádza z dielne bratislavského organára Vincenta Mozsného a datuje sa približne na začiatok 20. storočia.
