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Vo FNsP Žilina sa od januára predčasne narodilo 67 detí
V žilinskej pôrodnici sa od začiatku roka narodilo 928 novorodencov a podiel nezrelých novorodencov tak predstavuje približne sedem percent.
Autor TASR
Žilina 15. novembra (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline sa od januára tohto roka predčasne narodilo 67 detí. Najmenšie z nich vážilo iba 1290 gramov. Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí o tom informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
V žilinskej pôrodnici sa od začiatku roka narodilo 928 novorodencov a podiel nezrelých novorodencov tak predstavuje približne sedem percent. „Dvadsaťdva bábätiek narodených medzi 35. a 36. gestačným týždňom bolo hospitalizovaných spolu s mamičkami na úseku rooming-in. Zvyšných 45 nezrelých novorodencov, narodených medzi 30. a 36. gestačným týždňom, vyžadovalo špecializovanú starostlivosť na jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti o novorodencov,“ priblížila Fialová.
O najmenších pacientov sa na oddelení neonatológie FNsP Žilina stará tím odborníkov, ktorý neustále rozvíja možnosti kvalitnej liečby. „Každé nezrelé dieťatko si vyžaduje individuálne nastavenie starostlivosti podľa svojho gestačného veku, zdravotného stavu a aktuálnych potrieb. Našou prioritou je zabezpečiť mu čo najlepšie podmienky na stabilizáciu, rast a ďalší vývoj,“ vysvetlila primárka oddelenia Zuzana Pažická.
Jej zástupca Marek Kozár poukázal na to, že popri kvalitnej odbornej starostlivosti o novorodencov je dôležitá aj podpora prirodzeného kontaktu s rodičmi. „Jej súčasťou je napríklad možnosť bondingu, teda bezprostredného kontaktu dieťaťa s matkou po pôrode, a to aj u klinicky stabilných nezrelých novorodencov. Najmenšie dieťa, pri ktorom sa podarilo uskutočniť bonding s mamičkou, sa narodilo v 33. gestačnom týždni,“ poznamenal Kozár.
Žilinská neonatológia aktuálne pracuje aj na spustení projektu včasného a dlhodobého tzv. klokankovania novorodencov na jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti o novorodencov. „Existuje množstvo klinických štúdií, ktoré preukázali, že včasné a dlhodobé klokankovanie významne zlepšuje zdravotný stav nezrelých a chorých novorodencov, pomáha stabilizovať ich životné funkcie, podporuje dojčenie, skracuje dĺžku hospitalizácie a pozitívne vplýva na správny vývoj nervového systému. V neposlednom rade posilňuje puto medzi rodičmi a dieťatkom a pomáha znižovať mieru stresu,“ doplnila primárka oddelenia.
Svetový deň predčasne narodených detí si žilinská nemocnica pripomína nasvietením vstupu do areálu v purpurovej farbe, ktorá symbolizuje krehkosť predčasne narodených bábätiek a zvyšovanie povedomia o ich potrebách.
V žilinskej pôrodnici sa od začiatku roka narodilo 928 novorodencov a podiel nezrelých novorodencov tak predstavuje približne sedem percent. „Dvadsaťdva bábätiek narodených medzi 35. a 36. gestačným týždňom bolo hospitalizovaných spolu s mamičkami na úseku rooming-in. Zvyšných 45 nezrelých novorodencov, narodených medzi 30. a 36. gestačným týždňom, vyžadovalo špecializovanú starostlivosť na jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti o novorodencov,“ priblížila Fialová.
O najmenších pacientov sa na oddelení neonatológie FNsP Žilina stará tím odborníkov, ktorý neustále rozvíja možnosti kvalitnej liečby. „Každé nezrelé dieťatko si vyžaduje individuálne nastavenie starostlivosti podľa svojho gestačného veku, zdravotného stavu a aktuálnych potrieb. Našou prioritou je zabezpečiť mu čo najlepšie podmienky na stabilizáciu, rast a ďalší vývoj,“ vysvetlila primárka oddelenia Zuzana Pažická.
Jej zástupca Marek Kozár poukázal na to, že popri kvalitnej odbornej starostlivosti o novorodencov je dôležitá aj podpora prirodzeného kontaktu s rodičmi. „Jej súčasťou je napríklad možnosť bondingu, teda bezprostredného kontaktu dieťaťa s matkou po pôrode, a to aj u klinicky stabilných nezrelých novorodencov. Najmenšie dieťa, pri ktorom sa podarilo uskutočniť bonding s mamičkou, sa narodilo v 33. gestačnom týždni,“ poznamenal Kozár.
Žilinská neonatológia aktuálne pracuje aj na spustení projektu včasného a dlhodobého tzv. klokankovania novorodencov na jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti o novorodencov. „Existuje množstvo klinických štúdií, ktoré preukázali, že včasné a dlhodobé klokankovanie významne zlepšuje zdravotný stav nezrelých a chorých novorodencov, pomáha stabilizovať ich životné funkcie, podporuje dojčenie, skracuje dĺžku hospitalizácie a pozitívne vplýva na správny vývoj nervového systému. V neposlednom rade posilňuje puto medzi rodičmi a dieťatkom a pomáha znižovať mieru stresu,“ doplnila primárka oddelenia.
Svetový deň predčasne narodených detí si žilinská nemocnica pripomína nasvietením vstupu do areálu v purpurovej farbe, ktorá symbolizuje krehkosť predčasne narodených bábätiek a zvyšovanie povedomia o ich potrebách.