SNEŽENIE v Bratislave a okolí: Môže napadnúť až 15 centimetrov snehu
V najnižších častiach Bratislavy by malo byť päť až desať, v záhorskej časti mesta až okolo 15 centimetrov snehu.
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Počas štvrtka (26. 3.) a piatka (27. 3.), predovšetkým počas noci na piatok, očakávajú meteorológovia na väčšej ploche na juhozápade Slovenska výdatné zrážky. V južnej polovici stredného Slovenska a na východe krajiny bude zrážok oveľa menej, prípadne sa vôbec nevyskytnú. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.
Snežiť bude podľa SHMÚ prechodne v noci na piatok pravdepodobne lokálne aj v nížinách, a to predovšetkým na Záhorí. Je pravdepodobné, že aj v Bratislave bude v piatok ráno aj v najnižších polohách mesta prechodne minimálne okolo päť centimetrov snehu. V piatok ráno bude podľa SHMÚ v Bratislave a v južnej časti Záhoria päť až desať centimetrov snehu. V Malých Karpatoch na hrebeni by malo byť nad Bratislavou okolo 15 centimetrov snehu.
V najnižších častiach Bratislavy by malo byť päť až desať, v záhorskej časti mesta až okolo 15 centimetrov snehu, ale v najvýchodnejšej časti mesta (Podunajské Biskupice) by to už malo byť takmer úplne bez snehu. Vo vyšších častiach mesta by malo byť až okolo 20 centimetrov snehu a na hrebeni Malých Karpát blízko Bratislavy (napríklad Malý Javorník) by malo byť až okolo 40 centimetrov snehu. Okrem Záhoria sa inde na Slovensku podľa SHMÚ prechodné vytvorenie snehovej pokrývky na úrovni aspoň troch centimetrov v nížinách prakticky neočakáva.
Väčšie množstvo snehu (nad desať centimetrov) by malo napadnúť aj v oblasti Bielych Karpát a tiež v Javorníkoch. Aspoň päť centimetrov nového snehu napadne podľa SHMÚ počas štvrtka a piatka aj v oblasti Oravy, Strážovských vrchov a Považského Inovca, ale takmer výlučne len v polohách nad 500 metrov.
„Ak budú zrážky intenzívne, je pravdepodobné, že počas sneženia v noci na piatok klesne teplota na krajnom juhozápade aj v najnižších polohách prechodne až k nule. Sneh však bude veľmi mokrý,“ dodal SHMÚ.
