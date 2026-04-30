Štvrtok 30. apríl 2026Meniny má Anastázia
Vo štvrtok bude jasná obloha, ráno môže mrznúť

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR – Martin Baumann

Lokálne, najmä v noci a ráno, aj slabší vietor.

Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno. Chladno.

Najnižšia nočná teplota 3 až -2, lokálne, najmä v údoliach, -2 až -7 stupňov C. Mráz ojedinele aj v nížinách.

Najvyššia denná teplota 12 až 17, na severe, východe a na Horehroní väčšinou 7 až 12 stupňov C.

Severný až severovýchodný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch lokálne okolo 12 m/s (55 km/h). Lokálne, najmä v noci a ráno, aj slabší vietor.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 7 až 4 stupne C.

Vo výške 1000 - 1500 m 4 až -2 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m -2 až -8 stupňov Celzia.








Zdroj: SHMÚ
.

