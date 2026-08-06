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Vo štvrtok bude jasno a teplo
Jasno až polooblačno, cez deň lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky.
Autor TASR
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Bratislava 5. augusta (TASR) - Jasno až polooblačno, cez deň lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a ojedinele dusno.
Najnižšia nočná teplota 20 až 14, na juhozápade a miestami aj v svahových polohách 26 až 20 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 36 až 41, na Kysuciach, Orave, pod Tatrami a ojedinele aj na krajnom západe 33 až 36 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, cez deň na západnom Slovensku a v Žilinskom kraji prevažne severozápadný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
Vo výške 600 - 1000 m 34 až 30 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 30 až 26 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 26 až 16 stupňov Celzia.
Teplota v regiónoch:
Najnižšia nočná teplota 20 až 14, na juhozápade a miestami aj v svahových polohách 26 až 20 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 36 až 41, na Kysuciach, Orave, pod Tatrami a ojedinele aj na krajnom západe 33 až 36 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, cez deň na západnom Slovensku a v Žilinskom kraji prevažne severozápadný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 34 až 30 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 30 až 26 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 26 až 16 stupňov Celzia.