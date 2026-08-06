Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. august 2026Meniny má Jozefína
< sekcia Import

Vo štvrtok bude jasno a teplo

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Jasno až polooblačno, cez deň lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. augusta (TASR) - Jasno až polooblačno, cez deň lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a ojedinele dusno.


Teplota v regiónoch:



Najnižšia nočná teplota 20 až 14, na juhozápade a miestami aj v svahových polohách 26 až 20 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 36 až 41, na Kysuciach, Orave, pod Tatrami a ojedinele aj na krajnom západe 33 až 36 stupňov C.

Bezvetrie alebo slabý, cez deň na západnom Slovensku a v Žilinskom kraji prevažne severozápadný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.





Teplota na horách:



Vo výške 600 - 1000 m 34 až 30 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 30 až 26 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 26 až 16 stupňov Celzia.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.
.

Neprehliadnite

TEPLOTNÝ REKORD NA SLOVENSKU: Padol v Kamenici nad Hronom

Filip Kuffa tvrdí, že eurokomisia mu dala za pravdu pri zonácii

Pri horúčavách myslite aj na zvieratá. Viete, kedy potrebujú pomoc?

ŠTIBRAVÁ: Štvrté miesto v silnej svetovej konkurencii je výborné