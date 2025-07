Vo štvrtok horúčavy potrápia celú SR, platia aj výstrahy 3. stupňa

Bratislava 3. júla (TASR) - Vysoké teploty vo štvrtok potrápia celé Slovensko. Meteorológovia pre všetky okresy vydali výstrahu prvého či druhého, pre niektoré lokality dokonca tretieho stupňa. Platia od 13.00 h do 18.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.



Výstraha tretieho stupňa sa týka okresov Pezinok, Senec, Krupina, Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta. Teplota tam môže stúpnuť až na 38 stupňov Celzia. „Výskyt uvedenej vysokej teploty vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti veľmi zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ upozornili meteorológovia.



Výstraha druhého stupňa sa vzťahuje na celý Trenčiansky kraj, väčšinu Banskobystrického kraja a Prešovského kraja i okresy Bratislava, Malacky, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Skalica, Senica, Trnava, Martin, Turčianske Teplice a Žilina. Vo zvyšných lokalitách platí výstraha prvého stupňa.



Horúčavy môžu spôsobiť komplikácie, treba dbať na pravidelný pitný režim





Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a rôzne zdravotné komplikácie. Treba preto dodržiavať viaceré odporúčania, dbať by sa malo napríklad na pravidelný pitný režim. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu.



„Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia - najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími alebo mentálnymi ochoreniami či osoby s nadváhou,“ priblížil úrad.



Vysoké teploty sa podľa neho spájajú napríklad so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou či zvracaním. ÚVZ preto apeloval na ľudí, aby počas horúčav dodržiavali pravidelný pitný režim, a to aj v prípade, že nepociťujú smäd. „Obmedzte fyzickú námahu a nezdržiavajte sa na priamom slnku,“ dodal.