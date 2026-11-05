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Vo štvrtok bude polojasno, ráno sa však môžu objaviť hmly
Najvyššia denná teplota 6 až 11 stupňov C.
Autor TASR
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Bratislava 4. novembra (TASR) - Jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, najmä v noci vo východnej polovici. V noci a dopoludnia lokálne hmla alebo nízka oblačnosť.
Najnižšia nočná teplota 3 až -2, miestami, najmä v údoliach, -2 až -7 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 6 až 11 stupňov C.
Slabý, na východe miestami severný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).
Najnižšia nočná teplota 3 až -2, miestami, najmä v údoliach, -2 až -7 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 6 až 11 stupňov C.
Slabý, na východe miestami severný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 6 až 4 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m 4 až 3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 3 až -1 stupeň Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 6 až 4 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m 4 až 3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 3 až -1 stupeň Celzia.