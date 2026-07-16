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Vo štvrtok budú teploty atakovať 33 stupňov, môže aj spŕchnuť
V noci ojedinele, cez deň miestami, najmä na strednom Slovensku a Spiši, prehánky alebo dážď. Ojedinele búrky.
Autor TASR
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Bratislava 15. júla (TASR) - Malá, prechodne zväčšená oblačnosť. V noci ojedinele, cez deň miestami, najmä na strednom Slovensku a Spiši, prehánky alebo dážď. Ojedinele búrky.
Najnižšia nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami okolo 12 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 28 až 33, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami väčšinou okolo 26 stupňov C.
Slabý až mierny premenlivý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
Zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami okolo 12 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 28 až 33, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami väčšinou okolo 26 stupňov C.
Slabý až mierny premenlivý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 25 až 21 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 21 až 18 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 18 až 10 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 25 až 21 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 21 až 18 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 18 až 10 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ