Vo štvrtok by malo začať pojednávanie s Petrom G. a Ladislavom V.

Bratislava 5. júla (TASR) – Vo štvrtok (8. 7.) by malo na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začať hlavné pojednávanie s bývalým šéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Petrom G. a bratislavským expolicajtom Ladislavom V. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejnenom na webe ŠTS. Prokurátor podal na súd obžalobu za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku.



Z podanej obžaloby vyplýva, že obaja mali participovať na zrušení predbežného opatrenia Kriminálnym úradom finančnej správy (KÚFS), ktorý zablokoval obchodnej spoločnosti majetok. Rozhodnutie KÚFS mali pomôcť zvrátiť prijatím úplatku vo výške 400.000 eur, ktorý mali rozdeliť aj iným osobám.



Prokurátor podal na ŠTS obžalobu 19. mája. V prípade dokázania viny pred súdom im hrozí trest odňatia slobody v trvaní od desať do 15 rokov.



Dvojica Peter G. a Ladislav V. bola zadržaná na začiatku decembra 2020 počas akcie Judáš. Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci nej obvinila osem osôb. Medzi obvinenými bol aj bývalý prezident Policajného zboru (PZ) Milan Lučanský či námestník SIS Boris Beňa, ako aj ďalší bývalí predstavitelia SIS a bývalí vysokopostavení funkcionári Policajného zboru a finančnej správy.



Obvinení boli z korupcie a jedna osoba aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Lučanský sa vo väzbe v ústave v Prešove pokúsil o samovraždu a 30. decembra zomrel. Voči nemu stíhanie zastavili.



Bývalý námestník SIS Beňa uzavrel dohodu o vine a treste. Dostal trojročný trest s podmienečným odkladom na päť rokov.