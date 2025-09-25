Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. september 2025Meniny má Vladislav
< sekcia Import

Vezmite si dáždniky, vo štvrtok na nás čaká upršané počasie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Teploty sa budú pohybovať medzi 13 až 18 stupňov C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. septembra (TASR) - Prevažne oblačno, na západe miestami prehánky. Teploty 13 až 18 stupňov C.

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie denné 15 až 18 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 7 a najvyššie denné 13 až 17 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 8 a najvyššie denné 13 až 17 stupňov C.



Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 12 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 9 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 6 stupňov Celzia.




VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.


zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

VIDEO: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

Polícia neposkytuje bližšie informácie k zásahu v prípade P. Rýpala

Fico: Vláda nemá zodpovednosť za to, v akom stave dostala financie