< sekcia Import
Vezmite si dáždniky, vo štvrtok na nás čaká upršané počasie
Teploty sa budú pohybovať medzi 13 až 18 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. septembra (TASR) - Prevažne oblačno, na západe miestami prehánky. Teploty 13 až 18 stupňov C.
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie denné 15 až 18 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 7 a najvyššie denné 13 až 17 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 8 a najvyššie denné 13 až 17 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 12 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 9 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 6 stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie denné 15 až 18 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 7 a najvyššie denné 13 až 17 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 8 a najvyššie denné 13 až 17 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 12 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 9 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 6 stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk