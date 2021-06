POZOR: Vo štvrtok hrozí v niektorých okresoch prízemný mráz

Bratislava 2. júna (TASR) - Vo štvrtok (3. 6.) nadránom môže byť v niektorých okresoch prevažne stredného a severného Slovenska prízemný mráz. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal v tejto súvislosti prvý stupeň výstrahy.



Prízemný mráz sa môže na väčšine Žilinského kraja, v okresoch Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves a Brezno vyskytnúť vo štvrtok od 2.00 do 6.00 h. Meteorológovia informovali, že teplota môže vo výške piatich centimetrov nad povrchom ojedinele klesnúť do mínus dvoch stupňov Celzia. "Takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny," dodali.