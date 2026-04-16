Štvrtok 16. apríl 2026
Vo štvrtok rátajte aj s dažďom, bude však stále príjemne teplo

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Najnižšia nočná teplota 11 až 6, v údoliach miestami okolo 4 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Vo štvrtok veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele, cez deň miestami, prehánky alebo dážď. Možnosť búrky. Teplo.

Najnižšia nočná teplota 11 až 6, v údoliach miestami okolo 4 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 17 až 22, na Kysuciach, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 15 stupňov C.

Slabý, cez deň miestami severozápadný až severný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).







Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 16 až 12 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 12 až 7 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 7 až 0 stupňov Celzia.












Zdroj: SHMÚ
