Vo štvrtok sa má mierne ochladiť, na severe hrozia prehánky
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Jasno až polooblačno, na severe a východe premenlivá veľká oblačnosť. Ojedinele, v severnej polovici miestami, dážď alebo prehánky, od stredných, na severe prechodne aj v nižších polohách sneženie. Chladno.
Najnižšia nočná teplota 4 až -1, v údoliach miestami -1 až -6 stupňov C. Mráz miestami aj v nížinách!
Najvyššia denná teplota 9 až 14, v severnej polovici územia a na Dolnom Spiši väčšinou 3 až 8 stupňov C.
Prevažne severný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h). V noci a ráno lokálne slabý vietor. Vo vysokých polohách spočiatku prudký až búrlivý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 4 až 0 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 0 až -5 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m -5 až -11 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ