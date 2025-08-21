< sekcia Import
Vo štvrtok sa zhorší počasie, nezabudnite si dáždnik
Zamračené, na mnohých miestach občasný dážď.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. augusta (TASR) - Zamračené, na mnohých miestach občasný dážď. Teploty 22 až 27 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné 24 až 27 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 20 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 17 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 14 stupňov Celzia.
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné 24 až 27 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 20 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 17 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 14 stupňov Celzia.
Zdroj: meteo.sk