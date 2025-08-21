Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Import

Vo štvrtok sa zhorší počasie, nezabudnite si dáždnik

.
Ilsutračná snímka. Foto: TASR František Iván

Zamračené, na mnohých miestach občasný dážď.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. augusta (TASR) - Zamračené, na mnohých miestach občasný dážď. Teploty 22 až 27 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné 24 až 27 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.

Počasie na horách



Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 20 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 17 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 14 stupňov Celzia.




VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti