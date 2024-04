Vo svetových oceánoch hromadne belejú koraly, upozorňujú vedci

Vybielené koraly sú viditeľné v Národnej morskej svätyni Flower Garden Banks pri pobreží Galveston v Texase v Mexickom zálive. Foto: TASR/AP

Washington 15. apríla (TASR) - Vo svetovom oceáne za posledných desať rokov v dôsledku bezprecedentného tepla už druhýkrát hromadne belejú koraly. Potvrdili to vedci z amerického Národného úradu pre oceány a atmosféru (NOAA) s tým, že častiam austrálskeho Veľkej koralovej bariéry hrozí smrť. Zo správy agentúry AFP cituje TASR.povedal ekológ Derek Manzello, ktorý je koordinátorom programu Coral Reef Watch v rámci amerického NOAA.Ak bude doterajší trend pokračovať, "pôjde o priestorovo najrozsiahlejší globálny prípad belenia koralov v histórii," uviedol Derek Manzello, ktorý podľa webu CBC News dodal, že táto situácia môže nastať už o niekoľko týždňov.NOAA potvrdila masové belenie koralových útesov po celom svete – od Panamy cez Perzský záliv až po južný Pacifik.Manzello špecifikoval, že belenie zasiahlo viac ako polovicu svetových koralových útesov. V Atlantiku bolo vystavených teplu, pri ktorom belejú koralové útesy, rekordných 98,5 percenta koralových zón.Len minulý týždeň Austrálska spoločnosť na ochranu morí upozornila na belenie v južnej časti Veľkej koralovej bariéry. Pri poslednom celosvetovom zbelení koralov uhynula až tretina z nich.Satelitné údaje Coral Reef Watch ukazujú, že horúce miesta sú viditeľné v každom oceáne, pričom koraly z Atlantického, Tichého a Indického oceánu zažívajú rozsah mierneho až extrémneho tepelného stresu. CBC News doplnila, že bezprecedentné teploty oceánov si minulý rok dokonca vynútili revíziu tohto výstražného systému – pridanie úrovní 3 až 5, z ktorých posledný predstavuje "riziko takmer úplnej úmrtnosti".Tepelný stres ovplyvňuje aj život okolo koralov vrátane rýb, ktoré požierajú riasy. Odborníci však zdôrazňujú, že belenie koralov ešte neznamená ich úhyn.povedala Xinru Li (Sin-žu Li), výskumníčka na Princetonskej univerzite v New Jersey. Objasnila, že keď sa teploty stabilizujú, koraly sa môžu zotaviť. Poznamenala, že odolnosť sa líši v závislosti od druhov a lokalít, pričom niektoré sú voči teplu tolerantnejšie.Docentka biológie Nicola Smithová z Concordia University v Montreale dodala, že u koralov, ktoré prežijú zbelenie, sa môžu vyvinúť gény, vďaka ktorým budú v budúcnosti odolné.Xinru však upozornila, že keď sa epizódy belenia vyskytujú častejšie, koraly už nemajú energiu a čas na to, aby sa zotavili. Zdôraznila, že v čase pokračujúcich klimatických zmien budú vlny morských horúčav častejšie a intenzívnejšie, čo znemožní "omladzovanie" koralov.Zbelenie – sfarbenie, ktoré je v ostrom kontraste so zvyčajne žiarivými farbami na útesoch – môže nastať, keď sú koraly tepelne namáhané a vytláčajú mikroskopické riasy zvnútra. Pravdepodobnosť, že koraly zahynú, sa zvyšuje v závislosti od toho, ako dlho sú koraly vystavené zvyšujúcej sa teplote. Ich úhynom sa narušia krehké ekosystémy, ako aj životy a živobytie ľudí, ktorí sú od nich závislí.