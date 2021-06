PRIPRAVTE SA NA HORÚCI ŠTVRTOK: Ráno prídu búrky, poobede horúčavy

Bratislava 23. júna (TASR) - Takmer vo všetkých krajoch na Slovensku hrozia vo štvrtok (24. 6.) od rána búrky. V poobedných hodinách platia na väčšine územia krajiny tiež výstrahy pred vysokými teplotami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe.



"S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," uviedli meteorológovia. Výstraha prvého stupňa platí od 7.00 do 22.00 h pre celý Žilinský a Prešovský kraj, pre väčšinu okresov Trenčianskeho a Banskobystrického kraja a tiež pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves a Zlaté Moravce.



SHMÚ tiež varuje pred poobedňajšími horúčavami. Druhý stupeň výstrahy platí od 13.00 h pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, od 14.00 h pre Banskobystrický a Košický kraj. Výstraha prvého stupňa je vydaná pre Prešovský a Žilinský kraj. "Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," upozornili meteorológovia. Výstrahy platia do 18.00 h.