Vo Valencii sterilizujú komáre, aby zabránili šíreniu chorôb

Madrid 1. augusta (TASR) - V laboratóriu v španielskej Valencii vedci chovajú a sterilizujú tisíce samčekov komárov tigrovaných. Vedci sa tak snažia obmedziť šírenie horúčky dengue a iných chorôb prenášaných komármi, ktorých počet narastá v dôsledku klimatickej zmeny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Centrum pre biologickú kontrolu škodcov vo Valencii, vypúšťa každý týždeň približne 45.000 sterilizovaných samčekov, aby sa mohli páriť so samičkami, ktorých bodnutie prenáša choroby medzi ľuďmi. Takýmto spôsobom môže dôjsť k zníženiu celkovej populácie komárov.



"Je to druh, ktorý sa so zmenou klímy stáva čoraz rozšírenejším. Prostredie pre jeho vývoj je v priebehu roka priaznivé počas dlhšieho obdobia a jeho populácie sa neustále zvyšujú," povedal Vicente Dalmau z oddelenia zdravotníctva v regióne Valencia, odkiaľ pochádzajú vzorky na rozmnožovanie. Vedci tam pomocou žiarenia sterilizujú samčekov v larválnom štádiu.



Sterilizačné techniky sa používajú aj v iných častiach sveta, v prípade tohto laboratória v Európe sa má znížiť ohrozenie chorobami prenášanými inváznymi komármi tigrovanými, ako sú horúčka dengue, zika a chikungunya. Komár tigrovaný (Aedes albopictus) sa šíri v celej Európe a v súčasnosti má sebestačné populácie v 13 krajinách vrátane Španielska.



Podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) rastie počet ohnísk horúčky dengue a západonílskeho vírusu v Európe.



Svetová zdravotnícka organizácia minulý rok oznámila, že počet prípadov horúčky dengue celosvetovo narastá a od roku 2000 sa počet hlásených prípadov zvýšil osemnásobne. V roku 2022 bolo 4,2 milióna prípadov. Predpokladá sa, že za rýchlejšie množenie komárov môže teplejšie podnebie.