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Vo veku 90 rokov zomrel laureát Nobelovej ceny za chémiu Širakawa
Širakawa zomrel 24. augusta, upresnila Univerzita v Cukube, kde vedec pôsobil od roku 1979, no presnú príčinu úmrtia neuviedla
Autor TASR
Tokio 3. septembra (TASR) - Hideki Širakawa, japonský vedec a spolunositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 2000 za objav a vývoj vodivých polymérov, zomrel vo veku 90 rokov. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry AP.
Širakawa zomrel 24. augusta, upresnila Univerzita v Cukube, kde vedec pôsobil od roku 1979, no presnú príčinu úmrtia neuviedla. Najväčší japonský denník Jomiuri informoval, že nobelista zomrel v nemocnici v Jokohame, západne od hlavného mesta.
Vedec sa narodil v Tokiu v roku 1936 a v roku 1966 získal doktorát z inžinierstva v Tokijskom technologickom inštitúte. O desať rokov neskôr sa stal výskumníkom na Pensylvánskej univerzite, kde spolupracoval s Alanom MacDiarmidom a Alanom Heegerom. Títo traja výskumníci spoločne dokázali, že plast môže viesť elektrický prúd podobne ako kov a vďaka tomu sa dá využívať v elektronike, za čo dostali Nobelovu cenu.
Zistenia týchto vedcov pripravili pôdu pre vývoj lacných vodivých materiálov, ktoré sú ľahšie a pružnejšie ako kovy. V súčasnosti sa používajú napríklad vo solárnych článkoch a displejoch mobilných telefónov.
Širakawa zomrel 24. augusta, upresnila Univerzita v Cukube, kde vedec pôsobil od roku 1979, no presnú príčinu úmrtia neuviedla. Najväčší japonský denník Jomiuri informoval, že nobelista zomrel v nemocnici v Jokohame, západne od hlavného mesta.
Vedec sa narodil v Tokiu v roku 1936 a v roku 1966 získal doktorát z inžinierstva v Tokijskom technologickom inštitúte. O desať rokov neskôr sa stal výskumníkom na Pensylvánskej univerzite, kde spolupracoval s Alanom MacDiarmidom a Alanom Heegerom. Títo traja výskumníci spoločne dokázali, že plast môže viesť elektrický prúd podobne ako kov a vďaka tomu sa dá využívať v elektronike, za čo dostali Nobelovu cenu.
Zistenia týchto vedcov pripravili pôdu pre vývoj lacných vodivých materiálov, ktoré sú ľahšie a pružnejšie ako kovy. V súčasnosti sa používajú napríklad vo solárnych článkoch a displejoch mobilných telefónov.