Vo veku 93 rokov zomrel maliar Štefan Bubán
Bratislava 9. mája (TASR) - Vo veku 93 rokov zomrel v sobotu významný maliar, pedagóg a osobnosť kultúrneho života Štefan Bubán. TASR o tom informovala rodina zosnulého.
Bubán sa narodil 29. júla 1932 v Pavlovciach nad Uhom. V roku 1955 ukončil štúdium vo výtvarnom odbore na Vyššej odbornej škole pedagogickej v Prešove, neskôr študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas života sa stal členom viacerých domácich i zahraničných umeleckých spolkov.
Od roku 1995 pôsobil v Umeleckej besede slovenskej, neskôr aj vo výtvarnej skupine Giuseppe de Nittis v Taliansku a v Societe d´Artes v Paríži. V roku 1999 mu bola udelená Zlatá plaketa na VII. Medzinárodnom festivale súčasnej maľby v talianskom San Reme.
V roku 2003 získal Cenu európskej komisie pre kultúru na II. Biennale Internazionale d´Arte il Nittis v talianskej Barlette a v roku 2006 Striebornú medailu na medzinárodnom Salóne vo francúzskom Cannes-Azur. V rokoch 2008 až 2016 boli jeho obrazy dlhodobo vystavené na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Berlaymonte v Bruseli. Pravidelne sa zúčastňoval na jesenných salónoch - Salon d´Automne v Paríži.
Jeho maliarska tvorba prešla niekoľkými zásadnými premenami - v hlavnej línii od maľby krajiny k abstraktným kompozíciám, ktoré odkazujú nielen k moderným dejinám výtvarného umenia 20. storočia, ale nesú v sebe typicky bubánovskú imagináciu, blízku jeho krajine.
