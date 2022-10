Vo viacerých okresoch platí naďalej výstraha pred vetrom na horách

Bratislava 3. októbra (TASR) – Vo viacerých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja platí naďalej výstraha prvého stupňa pred vetrom nad horách. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



V týchto lokalitách sa v horách v polohách nad pásmom lesa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, teda ide o víchricu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," uviedli meteorológovia.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom nad horách platí do utorka (4. 10.) do 9.00 h.



SHMÚ vydal na stredu (5. 10.) i výstrahy pred mrazom vo vegetačnom období. Tá platí pre celé územie Slovenska, s výnimkou okresov Bratislava, Pezinok, Senec a Dunajská Streda.



Na Slovensku sa miestami očakáva pokles nočnej teploty pod bod mrazu, čo môže predstavovať ohrozenie pre niektoré teplomilnejšie druhy vegetácie. Zároveň vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus päť stupňov Celzia. Výstrahy pred mrazom vo vegetačnom období platia počas stredy v čase od 00.00 do 9.00 h.